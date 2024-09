A- A+

SHOW Rock in Rio 2024: veja os horários dos shows nos palcos Mundo e Sunset no primeiro dia de festival Trap e rap dominam abertura do evento, com Travis Scott, 21 Savage, Matuê e Ludmilla

O primeiro dia do Rock in Rio será ao som do trap e do rap. Quando os portões da Cidade do Rock forem abertos nesta sexta-feira, 13 de setembro, os Palcos Mundo e Sunset serão tomados por artistas como Matuê, Ludmilla, Orochi e Mc Cabelinho - todos abrindo caminhos para os super aguardados 21 Savage e Travis Scott.





Para se programar, veja abaixo os horários dos shows dos palcos Mundo e Sunset neste primeiro dia de Rock in Rio 2024:

Palco Mundo

16h40: Matuê com Wiu e Teto

19h: Ludmilla

21h20: 21 Savage

0h: Travis Scott

Palco Sunset

15h30: Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

17h50: Veigh e Kayblack

20h10: Orochi, Chefin e Oruam

22h45: MC Cabelinho & Coral das Favelas

Vai ficar em casa? Saiba onde assistir

A programação do festival será transmitida ao vivo tanto pela televisão quanto via streaming. O Multishow exibirá as atrações dos palcos Mundo e Sunset a partir de 15h15. Já no Canal Bis, haverá a transmissão das apresentações do Espaço Favela e do New Dance Order.

O Rock in Rio terá ainda transmissão aberta no Globoplay, e os assinantes do Globoplay+ canais poderão assistir aos shows dos palcos Mundo e Sunset em 4k.

Na TV Globo, ao fim do dia (depois do programa “Estrela da casa” e, aos sábados, após o “Altas horas”), os apresentadores Marcos Mion e Kenya Sade mostram um compilado dos principais destaques da agenda do festival.

Palcos alternativos

Nem só de Palco Mundo e Palco Sunset vive o Rock in Rio. Confira abaixo os horários dos shows nos espaços New Dance Order, Espaço Favela, Global Village e Supernova.

New Dance Order

22h: Cat Dealers

23h30: Chemical Surf

1h: Fatsync e Malifoo

2h30: Deadmau5

Espaço Favela

16h: Slipmami

19h: Kevin o Chris

21h: TZ da Coronel e Borges

Global Village

15h30: Victor Xamã

17h30: Katú Mirim

19h15: Karan Aujla

Supernova

15h: Mc Maneirinho

17h: The Box

18h30: Mizzy Miles

20h30: Major RD

