SHOW Rock in Rio 2024: De Katy Perry a Luan Santana, conheça as atrações com mais seguidores nas redes Festival musical começa nesta sexta-feira (13), na Cidade do Rock, no Rio

As portas da Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio, se abrem nesta sexta-feira (13) para a mais nova edição do Rock in Rio. Já no clima de comemorações pelos quase 40 anos desde a primeira edição, em 1985, o evento traz à cidade alguns dos grandes nomes da música mundial.

Ao longo de sete dias, distribuídos ao longo de dois finais de semana, o Rock in Rio 2024 contará com personalidades da música no Brasil e no mundo, algumas com muitos seguidores nas redes sociais. Aproveitando o desfile de estrelas, separamos uma lista das pessoas com mais fãs no Instagram e no TikTok. Confira a lista!

Katy Perry (212,7 milhões de seguidores)



Katy Perry // Instagram/Reprodução

Dona de hits como "Roar", "Firework" e "I kissed a girl", a cantora americana ganha com sobras a disputa de celebridade mais seguida nas redes sociais dentre as atrações do Rock in Rio. A diva pop conta com impressionantes 205 milhões de seguidores no Instagram e mais 7,7 milhões no TikTok.

Will Smith (145,6 milhões)



Will Smith canta em cima de um ônibus na premiere de "Bad Boys: Até o fim", em Los Angeles — Foto: Frederic J Marrom/AFP

Última atração anunciada no Rock in Rio, Will Smith é o segundo lugar no top de mais seguidos, muito por causa do fato de ser uma estrela de Hollywood. O ator e rapper possui 70,3 milhões de seguidores no Instagram e mais 75,3 milhões no TikTok.

Karol G (124,6 milhões)



A colombiana Karol G — Foto: Reprodução

Estrela do reggaeton, a cantora colombiana Karol G chega ao Rio com a medalha de bronze entre as atrações mais seguidas do Rock in Rio. A dona de hits como "Tusa" e "Provenza" é seguida por 70,2 milhões de fãs no Instagram e 54,4 milhões no TikTok.

Shawn Mendes (80,6 milhões)



Shawn Mendes // Divulgação

Voz por trás de "Mercy" e "Treat you better", o canadense Shawn Mendes é o segundo com mais seguidores no Instagram, com 71,8 milhões de fãs. Ele cai na lista por causa do "baixo" número no TikTok, com apenas 8,8 milhões de seguidores.

Ed Sheeran (63,9 milhões)



Ed Sheeran, uma das atrações do 10º Rock in Rio Lisboa — Foto: Hannah McKay/AFP

O britânico ruivo Ed Sheeran conta com 47,9 milhões de fãs no Instagram, além de 16 milhões de seguidores no TikTok. O músico é conhecido por sucessos como "Thinking out loud" e "Shape of you".

Travis Scott (59,1 milhões)



Travis Scott — Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Grande nome do trap mundial, responsável por hits como "Highest in the Room" e "Goosebumps", Travis Scott é headliner da noite de abertura do Rock in Rio. Ele conta com 57,4 milhões no Instagram e apenas 1,7 milhão no TikTok.

Simone Mendes (56,1 milhões)



Simone Mendes apresentando sua casa no YouTube — Foto: Reprodução/Youtube

A primeira estrela brasileira na lista vem do gênero que faz sua estreia na Cidade do Rock: o sertanejo. Simone Mendes, ex-Simone & Simaria, possui 39,5 milhões de seguidores no Instagram. E mais 16,6 milhões no TikTok.

Luísa Sonza (48,7 milhões)



Luísa Sonza // Dri Spacca/Papelpop

Grande nome do pop nacional, Luísa Sonza também brilha nas redes. A gaúcha tem 31,6 milhões de seguidores no Instagram e outros 17,1 milhões no TikTok.

Ludmilla (43,1 milhões)



Ludmilla // Instagram/Reprodução

Outro talento "made in Brasil" que brilha nas redes é Ludmilla, destaque do funk e do pagode nacional. Ela possui 30,5 milhões de fãs no Instagram. Já no TikTok, a estrela natural de Duque de Caxias conta com 12,6 milhões de seguidores.

Luan Santana (41,1 milhões)



Luan Santana está em turnê com o festival Luan City — Foto: Divulgação

E o top 10 de mais seguidos do Rock in Rio é fechado por outro brasileiro. E outro sertanejo. Trata-se de Luan Santana, músico que conta com 36 milhões de seguidores no Instagram e 5,1 milhões no TikTok.

