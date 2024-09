A- A+

FAMOSOS Rock in Rio: veja como Katy Perry, headliner do palco Mundo, fez fortuna de R$ 1,8 bilhão Cantora, que se apresenta no evento em 20 de setembro, é uma das 10 celebridades mais ricas dos EUA

Katy Perry é uma das atrações mais esperadas do Rock in Rio, com show marcado para o dia 20 de setembro, o Dia Delas, no Palco Mundo.



A americana, que tem hits pop como “I kissed a girl”, “Hot n cold”, “Roar” e “Dark horse”, tem um patrimônio acumulado a partir da venda dos direitos de suas músicas em setembro do ano passado e da realização de turnês.

Perry tem uma fortuna avaliada em cerca de US$ 350 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,8 bilhão.



A maior parte desse montante foi alcançado a partir da negociação dos direitos dos seus cinco álbuns lançados entre 2008 e 2020 para a Litmus Music pela quantia de US$ 225 milhões, segundo a empresa.

Com este valor, de acordo com a revista Forbes, cantora aparece entre as dez celebridades mais ricas dos Estados Unidos, atrás de personalidades como Ellen Degeneres, Céline Dion, Beyoncé, Madonna e Taylor Swift.

Ela é ainda dona da marca de sapatos Katy Perry Collections, lançada na primavera de 2017. Os calçados têm inspiração especialmente nas temáticas floral e beachwear.

No auge de sua carreira, em 2015, a cantora chegou a ser a mulher que mais faturava na indústria da música.



Também de acordo com a Forbes, a americana triplicou seus ganhos com relação ao ano anterior, arrecadando US$ 135 milhões. Em 2018, ela continuava como uma das artistas mais bem pagas dos Estados Unidos.

A turnê Prismatic, de 2015, que também passou pelo Brasil, (com shows em São Paulo e no próprio Rock in Rio) contribuiu muito para a riqueza de Perry. Estima-se que ela tenha recebido cerca de US$ 2 milhões em cada um dos 126 shows que fez.

Antes disso, a cantora veio ao Brasil para se apresentar no Rock in Rio de 2011 (quando beijou o fã Júlio, de Sorocaba). Em 2018, em show no Rio, na Praça da Apoteose, ela homenageou a vereadora assassinada Marielle Franco.

No começo do ano, Perry, que também se apresentou no show da Coroação do Rei Charles III, revelou que estava “compondo muito”.

“Componho muito sobre o amor porque estou sentindo muito disso - tanto amor incondicional, aquele amor que você nunca soube que existia”, disse ela, referindo-se a sua filha Daisy, de três anos, que teve com o noivo, o ator Orlando Bloom.



“Estou sempre compondo, sempre, mas acho que o que é realmente importante para mim é celebrar o mundo que tenho que construir com todas essas músicas maravilhosas e ser responsável por uma vida por três anos.”

