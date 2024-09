A- A+

ROCK IN RIO 2024 Rock in Rio 2024: veja as atrações inéditas desta edição do festival que começa nesta sexta (13) Global Village é um dos destaques entre as novidades do festival

Está quase tudo pronto para mais uma edição do Rock in Rio, que volta ocupar a Cidade do Rock, na Barra Olímpica, nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro. O festival completa 40 anos em 2024 e apresenta novidades em relação às edições passadas.

Há mudanças estruturais nos palcos, novos espaços customizados, além de um sem-número de artistas que nunca passaram pelo Rock in Rio nestas 22 edições passadas. Desde a primeira edição, em 1985, o festival apresentou shows de mais de 4.600 artistas, reunindo 12,3 milhões de pessoas na plateia.

Quais são as atrações inéditas do Rock in Rio 2024?

Global Village

Uma novidades desta edição do Rock in Rio é o Global Village. Trata-se de um espaço de 7.5 mil m² que celebra a cultura de países como Brasil, França e Inglaterra. Na área tupiniquim, que representa a América do Sul, por exemplo, Diogo Nogueira vai comandar uma roda de samba regada de comidas típicas, como caldinho de feijão e dadinho de tapioca, num cardápio assinado pela Chef Raysa Marques com co-criação do cantor.

Um novo Palco Sunset

Este ano, o Palco Sunset terá a mesma boca de cena do Palco Mundo e ficará localizado em outra área do gramado da Cidade do Rock, onde ficava a Rock Street. A mudança tem como objetivo facilitar a vida da plateia que migra do Palco Mundo para o Sunset, e vice versa, ao final de cada apresentação.

Babilônia Feira Hype

Clássico do Rio desde 1996, quando foi criada, a Babilônia Feira Hype fará parte da programação do Rock in Rio pela primeira vez. Cerca de 50 expositores estarão lá, das 14h às 21h, perto da Rota 85.

Quais artistas do line-up desta edição nunca tocaram no Rock in Rio?

Muitos artistas, nacionais e internacionais, são velhos conhecidos do Rock in Rio. Nomes como Joss Stone, Shawn Mendes, Ludmilla, Lulu Santos, Paralamas do Sucesso, Katy Perry, Charlie Puth, Iza e Ivete Sangalo já passaram pelos palcos do festival em edições passadas.

Outros, no entanto, darão as caras pela primeira vez. É o caso de Travis Scott, Mariah Carey, Akon e 21 Savage. Outra surpresa é a presença de nomes do sertanejo na programação. No penúltimo dia do festival, uma das atrações do Palco Mundo é o encontro "Pra sempre sertanejo", que vai reunir Chitãozinho & Xororó, Luan Santana, Junior, Ana Castela, Simone Mendes e Orquestra Sinfônica Heliópolis.

Veja também

CELEBRIDADES Jon Bon Jovi, que salvou mulher em ponte, lida rotineiramente com pessoas em crise; entenda