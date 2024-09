A- A+

show Lollapalooza Brasil 2025: vendas por dia começam nesta terça-feira (10) Festival acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo

O Lollapalooza inicia nesta terça-feira (10) a venda de ingressos por dia do festival. A partir do meio-dia, os fãs não só poderão adquirir os bilhetes mas também conhecerão o line-up de cada um dos dias.



O Lolla Day (para um dia) e Lolla Double (para dois dias de festival) serão vendidos pela primeira vez no site da Ticketmaster Brasil. O Lolla Pass, que dá direito à entrada em todos os dias do evento, já está à venda desde agosto

O Lollpalooza vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de março do ano que vem, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na última terça-feira passada (3), o festival divulgou o line-up completo com as atrações, entre elas Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette e Shawn Mendes.





Veja o line-up do Lollapalooza 2025



Quanto custa o ingresso do Lollapalooza?

Lolla Pass (acesso aos três dias de festival na área de pista) — De R$ 1.099 a R$ 2.199.



Lolla Comfort Pass (acesso aos três dias do festival em área exclusiva com vista privilegiada, guarda-volumes, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios) — De R$ 1.925 a R$ 3.851.



Lolla Lounge Pass (acesso aos três dias do festival em área premium com comidas e bebidas liberadas, after party e transporte de ida e volta para o evento) — De R$ 3.813 a R$ 4.913.

