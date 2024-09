A- A+

Lollapalooza 2025 Lollapalooza Brasil 2025: Olivia Rodrigo na sexta, Alanis e Shawn no sábado e Timberlake no domingo Festival acontece entre 28 e 30 de março no Autódromo de Interlagos; já há ingressos à venda

O Lollapalooza anunciou sua programação por dia para a próxima edição, que acontece entre 28 e 30 de março no Autódromo de Interlagos. Olivia Rodrigo e Rüfüs du Sol fecham a sexta, enquanto Alanis Morissette e Shawn Mendes dividem o sábado e Justin Timberlake e Tool encerram o festival no domingo.

O fenômeno brasileiro Jão também cantará no primeiro dia de Lolla, assim como o dj inglês James Hype e os brasileiros do Jovem Dionísio. No sábado, há a presença da canadense Tate Macrae e do russo-alemão Zedd. Por fim, o domingo terá Sepultura (em turnê de despedida) o indie do Foster The People e Parcels.

Veja a programação completa:

Os ingressos são vendidos pelo site da Ticketmaster ou presencialmente na bilheteria no Shopping Ibirapuera (sem taxa de compra). O Lolladay, passe para único dia, tem valores de primeiro lote entre R$ 425 e R$1000.

