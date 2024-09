A- A+

Lollapalooza Brasil Pernambucana Sofia Freire é confirmada entre as atrações do Lollapalooza Brasil 2025 Cantora e compositora recifense apresentará, no festival, o novo disco "Ponta da Língua"

Uma das line-ups mais disputadas do circuito de festivais de música Brasil afora, vai ganhar sotaque pernambucano.



Sofia Freira, 27, cantora e compositora "da terrinha", será uma das atrações do Lollapalooza Brasil 2025 - marcado para acontecer entre os dias 28 e 30 de março, em São Paulo.



Em meio a nomes como Justin Timberlake, Alanis Morissette, Shawn Mendes, Sepulturam e outros nomes nacionais como Jão e Marina Lima, Sofia estreia no festival com o seu terceiro álbum, "Ponta da Língua", lançado em março deste ano.

"Durante a pandemia, passei por uma crise criativa e isso me levou a uma introspecção profunda. As músicas desse álbum são resultado desse processo", explica Sofia.

Poesias musicadas

Recifense, Sofia Freire lançou seu primeiro trabalho ainda em 2015 ("Garimpo"). Nele, poesia de nomes diversos, inclusive de sua irmã, Clarice Freire, integravam as faixas.









Felipe S (Mombojó), também teve seus escritos entregues à musicalidade poética de Sofia que ousou, no disco, entre a música eletrônica e o piano erudito.



Já "Romã", o segundo álbum, veio a partir da premiação "Natura Musical", levado pela artistra pernambucana. Dessa vez, Sofia explorou versos rimados apenas por mulheres.

Nova Fase no Lolla

No festival em São Paulo, especificamente no Autódromo de Interlagos, Sofia Freire vai se mostrar entre o dark pop e sons experimentais - sonoridades que perfazem o novo trabalho.



Crise existencial, regeneração pessoal e amadurecimento são essências das nove faixas de "Ponta da Língua".

"Estou ansiosa e feliz para me apresentar no Lolla Brasil. É uma oportunidade enorme de me apresentar e de compartilhar meu universo, tudo que está na ponta da língua através da música", afirma a artista.

Além do novo disco, Sofia Freire também vai passear por cancioneiro de discos anteriores.



Ouça "Ponta da Língua"

Confira lista completa com as atrações anunciadas nesta terça-feira (3) para o Lollapalooza:

Olivia Rodrigo

Justin Timberlake

Shawn Mendes

Alanis Morissette

Rüfüs du Sol

Tool

Benson Boone

Foster The People

Tate McRae

Jão

Zedd

Charlotte de Witte

Parcels

Teddy Swims

James Hype

Sepultura

The Marías

Girl In Red

Fontaines D.C.

Inhaler

Caribou

Blond:ish

Bary Can’t Swim

San Holo

Wave To Earth

JPEGMafia

Michael Kiwanuka

Neil Frances

Zerb

Disco Lines

Kasablanca

Artemas

Nessa Barrett

DJ GBR

Ashibah

Marina Lima

Tropkillaz

Terno Rei

MC Kako

Drik Barbosa

Marina Prealta

Ruback

Juyé

Blancah

Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo

Barja

Jovem Dionisio

Bruno Martini

Any Mello

Clube Dezenove

Kamau

Zudizilla

L Cio

Samhara

Dead Fish

Sofia Freire

Tagua Tagua

Pluma

Etta

Agazero

Cachu

Nana Kohat

Charlotte Matou Um Cara

Picanha de Chernobill

Due

Giovanna Moraes

Paula Chalup

FatSync.

