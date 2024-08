A- A+

FESTIVAL Wehoo Festival: edição que aconteceria em outubro no Recife é cancelada; saiba detalhes Festival tinha entre as atrações Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença, com o projeto "O Grande Encontro"

Marcado para o próximo 12 de outubro, em Olinda, o Wehoo Festival 2024 não vai mais ocorrer. Em comunicado publicado em rede social, a produção do evento anunciou o cancelamento da edição.



Sob a justificativa de "tempos difíceis no show bussiness", a nota reforçou a prioridade de oferecer "uma experiência inesquecível ao público", por isso a decisão pela não realização do festival.









Veja nota na íntegra:









Ingressos

Ainda no comunicado, foi informado sobre os ingressos adquiridos. O reembolso deve ocorrer de forma automática no prazo de até sete dias.



Um e-mail ([email protected]) também foi fornecido para dirimir dúvidas acerca do reembolso do valor pago pelos bilhetes.

Atrações nacionais e internacionais

A programação do Festival em 2024 contava com atrações diversas, nacionais e internacionais, além de nomes pernambucanos na line-up.



Entre os destaques estavam Alceu, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo que se apresentariam com o projeto "O Grande Encontro".



Falcão convidando Maria Rita, Chico César com participação de Barro, Oruan, TZ da Coronel e Black Alien também integravam as atrações, que contavam ainda com outros nomes da música.

Outros festivais

Tal qual o Wehoo, outros festivais também foram cancelados/adiados, e sob a mesma justificativa: dificuldade em seguir por falta de apoio, leia-se: dificuldade no show bussiness.



O REP Festival - festival de Rap que aconteceria no Parque Olímpico (RJ), com atrações como Racionais e Djonga - foi adiado para 2025.



Em nota, a organização do evento justificou a falta de patrocínio para o adiamento.

O evento internacional "África Express", que seria realizado em São Paulo com nomes como Luedji Luna e Imarhan entre as atrações também foi cancelado.



E saindo da seara dos festivais, mas com estrutura tal qual, o show da turnê "A Festa", de Ivete Sangalo, que celebraria com o público 30 anos de carreira, foi cancelado.



Seriam 30 shows em 30 cidades do País, incluindo Recife, que receberia Ivete no último 24 de agosto.



"Embora os 30 anos sejam um sonho especial para mim e para vocês, isso não pode ser maior do que a segurança, o conforto para o público.



E aí onde me deparo com a decisão muito importante, tem que ser bom, especial, organizado e planejado da maneira que vocês merecem", justificou à época, Ivete, dando a entender que problemas estruturais e de organização da produtora.

Outra turnê anunciada e posteriormente cancelada foi a"Ludmilla In The House Tour".



Assim com Ivete, a cantora justificou problemas com a mesma produtora dos shows da artista baiana.

Boom em 2022

Após o período da pandemia da Covid-19 e o cancelamento necessário de festivais, shows, espetáculos teatrais e outros eventos culturais País afora, o setor de entretenimento foi alavancado tão logo veio a reabertura de casas de shows e espaços afins.



Além da "sede" do público em voltar ao cotidiano de uma agenda cultural, artistas e produtores precisavam compensar o tempo perdido, paralisado em tempos de Covid.



Contudo, passado o período da euforia do retorno, em especial dos grandes eventos, a realidade mudou e o alto custo de produções aliado à venda aquém de ingressos - cujos valores chegavam a R$ 3 mil (um dos pacotes VIPs da turnê de Ivete, por exemplo) - estão entre as justificativas que impulsionaram os cancelamentos/adiamentos dos shows.

