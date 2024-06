Wehoo anuncia Duquesa como nova atração após saída de Oruam da line-up

A- A+

O Wehoo Festival anunciou a baiana Duquesa, cantora de rap, como uma das novas atrações do show que acontece no dia 12 de outubro. O evento deve seguir compartilhando com o público, novos artistas devido ao cancelamento da apresentação do rapper Oruam após ele ter tido ''posicionamentos e declarações'' que não se alinham aos ''valores e princípios'' do festival.

A artista Duquesa é conhecida pela sua versatilidade, pois, dentro do rap, ela consegue transitar entre outros gêneros musicais. Além disso, a artista alcança um local de representatividade com narrativas íntimas de suas vivências como uma mulher negra e nordestina.

Em 2023, a cantora lançou seu disco de estreia "Taurus", somando mais de 10 milhões de streams no Spotify e mais de 500 mil ouvintes mensais. Com esses números, Duquesa se colocou numa posição de destaque como uma das artistas mais promissoras do gênero.







Sobre o Wehoo Festival

Em breve, outras atrações serão anunciadas. Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo com o projeto "O Grande Encontro" continuam confirmados, assim como Jão, Falcão, Rachel Reis, Chico César com participação de Barro, TZ da Coronel, The Wailers, Lamparina, Banda Uó, Francisco el Hombre, Barromeo, Black Alien, Gabe, Eli Wasa, D-Nox, Antdot, Valentina Luz e Madeja.

Os ingressos custam a partir de R$ 140,00 e podem ser adquiridos através do site e app Ingresse. Mais informações estão disponíveis no perfil @wehoofestival.

