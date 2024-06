Wehoo Festival anuncia atrações nacionais e internacionais para 2024

A- A+

O Wehoo Festival, que acontece no dia 12 de outubro em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, anunciou as atrações de sua quarta edição nesta segunda-feira (3). Para a programação de 2024, o festival conta com atrações nacionais e internacionais, que se dividirão entre os três palcos do evento, proporcionando uma experiência única para todos os gostos.



Realizado na Arena Wehoo, uma minicidade criada exclusivamente para o evento no Parque Memorial Arcoverde, em Olinda, o evento traz Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo com o projeto "O Grande Encontro" em destaque.



Além de Jão, Falcão convidando Maria Rita, Rachel Reis; Chico César com participação de Barro, Oruan, TZ da Coronel, Lamparina, Banda Uó, Francisco el Hombre, Barromeo, Black Alien, Gabe, Eli Wasa, D-Nox, Antdot, Valentina Luz e Madeja.

Para os fãs de Bob Marley, o festival apresenta a turnê dos "The Wailers", em comemoração aos 40 anos do álbum "Legend". Lançado pela primeira vez em 1984, o álbum reúne os maiores sucessos de Bob Marley, além de ser o mais vendido da história do reggae, com cerca de 25 milhões de cópias vendidas em todo o mundo.

Além dos pernambucanos Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Barro, o Wehoo destaca artistas locais como Mago de Tarso, MC Reino, Barbarize e Reverse DJs.

A Arena Wehoo, com seus 35 mil m², oferece uma experiência completa para o público. Nas últimas edições, o espaço contou com uma feirinha criativa, food park, roda gigante, área de descanso, espaço para tatuagem e outras ativações que tornaram a experiência ainda mais especial e inesquecível.

O festival também promete compromisso com a sustentabilidade e a inclusão, com ações como arrecadação e doação de alimentos para famílias carentes, reciclagem de materiais com renda destinada a cooperativas locais, entre outras iniciativas.

Os ingressos custam a partir de R$ 150, com início das vendas nesta terça-feira (4), através do site e aplicativo Ingresse, a partir das 12h. Mais informações estão disponíveis no perfil @wehoofestival.

Veja também

Turnê Atração do Rock in Rio, Cyndi Lauper anuncia despedida dos palcos