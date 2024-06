A- A+

Sabores Rota Doce, festival exclusivo de sobremesas, estreia no Recife; confira participantes Serão 20 endereços participantes; escolha da melhor sobremesa do Estado será feita por um júri secreto especializado

Ofestival Rota Doce estreia no mês de junho, de 1 a 30, movimentando várias casas do Recife. Serão 20 endereços participantes, criando sobremesas exclusivas parao evento. Entre as casas participantes estão A Macarrons, com suas duas unidades, Moendo Na Laje, La Casa, Dear Donut, Pé de Pudim, Noff Noff, Celeste Café, entre outras.



É possível conferir todos os endereços participantes pelo site do festival e acessar o mapa da rota por meio deste link. O festival ainda traz a escolha da melhor sobremesa do Estado, cuja eleição será feita por um júri secreto especializado, formado por renomados confeiteiros, influenciadores digitais e grande público.

“A ideia é promover essa interação, movimentar as casas e a economia local com um festival novo na cidade e fazer com que o público tenha um novo olhar para as criações”, ressalta André Vita, idealizador e coordenador do Rota Doce.

Confira todos os participantes:

A'Macarrons - Boa Viagem (@amacaronsoficial)

Torta Real - Tarte Royale

Torta de formato retangular em 08 camadas à base de biscuit joconde de amêndoas e chocolate com recheio de ganache e creme de manteiga de pistache, geléia de frutas vermelhas e cobertura de chocolate meio amargo, ganache montée de pistache e chocolate, mini macaron e placa de chocolate.

Valor: R$ 19,00

Endereço: Av. Conselheiro Aguiar, 1472, Loja 51, Boa Viagem, Recife



A'Macarrons - Casa Forte (@amacaronsoficial)

Amor Perfeito - Amour Parfait

Macaron produzido seguindo receita original francesa com farinha de amêndoas em formato de coração, Recheado com: Ganache montée de pistache, minis brownies de chocolate, geléia de frutas vermelhas, ganache montée de frutas vermelhas.

Valor: R$ 19,00

Endereço: Estrada das Ubaias, 758 - Loja 01, Casa Forte, Recife



Bruna Hinterlang (@brunahinterlang)

Choux Cream Noisette Caramel

Um clássico da culinária francesa, a Choux Cream é crocante por fora e macia por dentro, recheada com deliciosos cremes: légère de avelãs e Crème Pâtissière de avelãs. O toque final é dado por um caramelo belga e uma decoração elegante de chocolate Belga Callebaut

Valor: R$ 28,90

Endereço: Rua Dr. Raul Lafayette, 191 - loja 04 , Boa Viagem, Recife

Celeste Café (@celestecafeoficial)

Torre de Chocolate

Nossa Torre é uma receita especial, feita com camadas de bolo de chocolate meio amargo, macio e úmido, formando uma base perfeita para generosas doses de ganache. Neste recheio, há chocolate 50%, Creme Alpino e chocolate branco caramelizado, uma composição que adiciona uma cremosidade luxuosa e um sabor delicado. A finalização conta com uma arabesco de chocolate ao leite, que complementa perfeitamente as camadas internas e eleva a experiência de sabor a outro nível.

Valor: R$ 17,90

Endereço: Av. Manoel Borba, 292-A, Boa Vista, Recife

Dear Donut (@deardonuts_)

Sobremesa da Terra DD

Donut super fofinho recheado com uma compota de banana e canela, acompanhado de uma porção generosa de sorvete de queijo do reino e calda de mel de engenho, finalizado com crocante de amendoim e um toque de flor de sal.

Valor: R$ 22,00

Endereço: Rua Dr José Maria, 836 - loja 04, Rosarinho, Recife

Degutti - Recife (@degutti_recife)

Ilusão de Rei

Sorvete de queijo do reino, doce de goiaba caseiro e marshmallow maçaricado.

Valor: R$ 32,80

Endereço: R. Prof. Mário de Castro, 361 , Boa Viagem, Recife



Degutti - Tamandaré (@degutti_tamandare)

Ilusão de Rei

Sorvete de queijo do reino, doce de goiaba caseiro e marshmallow maçaricado.

Valor: R$ 32,80

Endereço: Av. Jose Bezerra Sobrinho, 200, Centro, Tamandaré

La Casa (@lacasarecife)

Especial Magic

Esfera de chocolate branco, recheada com brownie, sorvete de creme e morangos. Finalizada com uma ganache quente de pistache

Valor: R$ 58,90

Endereço: Av. Dezessete de Agosto, 1893, Parnamirim, Recife

Moendo na Laje (@moendonalaje)

Profiteroles

Massa choux recheada de creme de frutas, mousse de chocolate branco e coulis de frutas vermelhas.

Valor: R$ 32,00

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, 810, Centro, Recife

No Kaskin (@nokasquin)

Waffles de cuscuz, com queijo coalho e sorvete

Waffles de cuscuz com recheio de queijo coalho, acompanhado com uma generosa bola de sorvete de coco cremoso e calda de goiabada.Finalizada com uma pitada de queijo coalho. Esta sobremesa é uma verdadeira homenagem aos sabores do Nordeste. Trazem a textura inconfundível e o sabor autêntico do cuscuz combinado com o queijo, que adiciona um toque doce e frutado. perfeita para encantar todos os paladares.

Valor: R$ 24,90

Endereço: Rua Arquiteto Luiz Nunes, 620A, Imbiribeira, Recife

Noff Noff (@noffnoffbanoffee)

Noff Pie

Massa de biscoito (segredo), doce de leite cremoso e caseiro, banana, chantilly e finalizada com crocante de caramelo salgado.

Valor: R$ 19,90

Endereço: R. dos Navegantes, 691 - loja 5 , Boa Viagem, Recife



Pé de Pudim - Boa Viagem (@opedepudim)

Pudim de Doce de Leite com Creme e Drageados de Café

Pudim feito com o premiado doce de leite mineiro Viçosa, cobertura em creme de café especial da Versado e drageados de café com chocolate, preparados de forma artesanal.

Valor: R$ 18,00

Endereço: Av. Fernando Simões Barbosa, 874, Boa Viagem, Recife

Pé de Pudim - Espinheiro (@opedepudim)

Pudim de Doce de Leite com Creme e Drageados de Café

Pudim feito com o premiado doce de leite mineiro Viçosa, cobertura em creme de café especial da Versado e drageados de café com chocolate, preparados de forma artesanal.

Valor: R$ 18,00

Endereço: R. do Espinheiro, 478, Espinheiro, Recife

Pé de Pudim - Shopping Boa Vista (@opedepudim)

Pudim de Doce de Leite com Creme e Drageados de Café

Pudim feito com o premiado doce de leite mineiro Viçosa, cobertura em creme de café especial da Versado e drageados de café com chocolate, preparados de forma artesanal.

Valor: R$ 18,00

Endereço: Av. Conde da Boa Vista, 610 Nova Etapa, 2° andar, Boa Vista, Recife

Santa Clara - Graças (@santaclararecife)

Trilogia de Cookies

A perfeição em três atos! Nosso trio de cookies artesanais traz os sabores únicos e irresistíveis de pistache, red velvet e casadinho com amêndoas, todos generosamente recheados e feitos com amor . Uma combinação irresistível que promete encantar seu paladar em cada mordida. Não perca essa deliciosa sinfonia de sabores! Cada mordida é uma surpresa deliciosa que vai conquistar os apaixonados por doce.

Valor: R$ 34,90

Endereço: R. das Graças, 262, Graças, Recife



Santa Clara - Parnamirim (@santaclararecife)

Waffle Delícia Suprema

Irresistível waffle crocante, acompanhado com um delicioso sorvete de creme, uma generosa calda de frutas vermelhas e um toque especial de calda de chocolate! Cada mordida é uma explosão de sabores, criando a sobremesa perfeita para qualquer amante de doces.

Valor: R$ 24,90

Endereço: R. Condado, 92, Parnamirim, Recife

The Coffeetown - Recife (@coffeetownrecife)

Devil's By Jeff

Bolo tipicamente americano de chocolate recheado com duas camadas de ganache com leve toque de whisky, harmonizado com uma generosa bola de sorvete de baunilha, sugerida pelo Barista Jeffe, finalizado com uma suave calda de café.

Valor: R$ 35,90

Endereço: R. Padre Carapuceiro, 777 , Boa Viagem, Recife

The Coffeetown - Riomar (@coffeetownrecife)

Devil's By Jeff

Bolo tipicamente americano de chocolate recheado com duas camadas de ganache com leve toque de whisky, harmonizado com uma generosa bola de sorvete de baunilha, sugerida pelo Barista Jeffe, finalizado com uma suave calda de café.

Valor: R$ 35,90

Endereço: Av. República do Líbano, 251, Pina, Recife

Thorpes Brigadeiria - CDU (@thorpesbrigaderia)

Taça Africana

A Taça Africana é inspirada na nossa torta mais famosa e é composta por uma farofa crocante de biscoito de chocolate, camadas intercaladas de brigadeiro branco cremoso com pedaços de biscoito de chocolate e uma saborosa ganache de chocolate meio amargo, finalizado com uma cobertura de chantilly.

Valor: R$ 32,90

Endereço: R. Quarenta e Oito, 447, Espinheiro, Recife

Thorpes Brigadeiria - Espinheiro (@thorpesbrigaderia)

Taça Africana

A Taça Africana é inspirada na nossa torta mais famosa e é composta por uma farofa crocante de biscoito de chocolate, camadas intercaladas de brigadeiro branco cremoso com pedaços de biscoito de chocolate e uma saborosa ganache de chocolate meio amargo, finalizado com uma cobertura de chantilly.

Valor: R$ 32,90

Endereço: R. Gen. Polidoro, 352 - lj 10, CDU, Recife

Serviço:

Festival Rota Doce

Quando: de 01 a 30 de junho de 2024

Onde: Confira o mapa

Site

