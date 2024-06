Festival de Parintins: entenda como é definido o título entre bois Caprichoso e Garantido

A- A+

Junho é mês de festa no Bumbódromo, arena que recebe anualmente o tradicional Festival de Parintins, no interior do Amazonas. Os bois Caprichoso e Garantido se enfrentarão em três dias de evento — 28, 29 e 30/6.

Com o tema ''Cultura, o triunfo do povo'', o boi Caprichoso tentará o tricampeonato este ano — a associação da cor azul venceu as duas últimas edições, de 2022 e 2023. Já o boi Garantido, vermelho, maior vencedor da festa com 32 títulos (o rival tem 25), quer voltar a pôr a mão na taça.

Como é definido o título do Festival de Parintins?

Em cada um dos três dias do festival, os bois-bumbás têm duas horas e meia para se apresentar no Bumbódromo. A apuração é feita no dia seguinte da festa, 1º de julho.

Assim como no Carnaval do Rio, os jurados dão notas de 0 a 10 em diversas categorias, como coreografia, porta-estandarte, toada (letra e música) e alegoria. Se torna campeão o boi que somar mais pontos após a apuração.

