Novo "Acorda Pedrinho"? Hit "to bem", do Jovem Dionisio, viraliza nas redes

O grupo curitibano Jovem Dionisio está de volta ao centro das atenções da internet com a música “to bem”, dois anos depois de aparecer para o Brasil com a viralização da música “Acorda Pedrinho”.

Um trecho da gravação (lançada oficialmente no último dia 10, como parte do segundo álbum da banda, “Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais)”) foi divulgado dias antes de o disco sair, com um vídeo, nas redes sociais do Jovem Dionisio. E com os seus versos “ah, cê reparou que eu me arrumei? / ah, tô bonitinho”, a música inspirou seguidores a criar próprios vídeos no TikTok.

"Tinha um terreno baldio a uma quadra de casa, eu fui lá, dancei e gravei o vídeo, que a gente publicou no nosso perfil" resume o vocalista do Jovem Dionisio, Ber Pasquali. "A onda começou no TikTok, foi para o Instagram e lá ultrapassou os números da outra rede. Com 24 dias do disco lançado, já tem quase 500 mil vídeos com a música no Instagram".

Entre as celebridades que aderiram ao desafio da dança de “to bem”, estão desde as apresentadoras Eliana e Rafa Kalimann ao prefeito de Curitiba, Rafael Greca.

Ber Pasquali se confessa ainda atordoado com a rapidez com que a música viralizou:

— Quando a gente lançou “Acorda Pedrinho”, ela ainda demorou uns dois meses até as pessoas se movimentarem para fazer vídeos. Com “to bem”, uma semana antes de ela sair as coisas já estavam acontecendo — diz ele, sem uma explicação muito precisa do porquê de a nova música ter viralizado. — Dizem que fizemos ela com uma temática de TikTok, para gerar trend, mas a única coisa parecida entre ela e “Acorda Pedrinho” foi a intenção de fazer uma música para dançar. Tem até um certo hate, de gente dizendo que, “ah, essa é só uma ‘Acorda Pedrinho 2...’”, mas para a gente não tem elogio melhor que esse.

Este mês, depois de um afastamento dos palcos para gravar e lançar o novo álbum, o Jovem Dionisio inicia dia 26, em Curitiba, uma nova turnê. Na qual vai mostrar “to bem” e outras músicas de “Ontem eu tinha certeza (hoje eu tenho mais)”, como “passeando no seu jeito” (na qual ganharam a autorização de Arnaldo Antunes para usar a sua voz, extraída de um comercial, lendo poema de Paulo Leminski), a divertida “Fato curioso” e a romântica “sinto muito (demo)”, gravada com o grupo de samba Menos é Mais.

