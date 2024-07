A- A+

festival Wehoo: Duda Beat é nova atração confirmada no festival de música O Wehoo traz Duda Beat pela segunda vez ao Recife; a artista vem com a "Tara & Tour", show do seu novo álbum, "Tara e Tal"

Nesta quinta (4), em posts nas redes sociais, o festival Weehoo anunciou Duda Beat como mais uma atração confirmada no seu line-up, no Recife. O evento acontecerá no dia 12 de outubro de 2024, no Memorial Arcoverde, em Olinda.

Cantora recifense – radicada no Rio de Janeiro – , Duda Beat virá com sua “Tara & Tour”, turnê/show do seu novo álbum, “Tara e Tal”, lançado em abril, nas plataformas de streaming.

O público que segue o Weehoo nas redes sociais reagiu bem ao anúncio de Duda Beat na programação. Muitos (ainda) comemorando o cancelamento do show do rapper Oruam da grade do festival, que reverberou País afora.

Mas, na verdade, a atração que substituirá Oruam é Duquesa, anunciada alguns dias depois da retirada do rapper da programação, após ele sair em defesa de Neymar Jr., em seu apoio ao PL que propõe a privatização de praias no Nordeste do Brasil, gerando uma discussão pública entre Luana Piovani e o jogador.

Voltando a Duda Beat: será a segunda vez da artista no festival. Ela também marcou presença na edição de 2019.

