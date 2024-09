A- A+

MÚSICA Rock in Rio 2024: Rapper 21 Savage chegou ao topo das paradas com sample de Vinicius de Moraes Músico se apresenta no Palco Mundo nesta sexta-feira (13)

Um dos destaques do primeiro dia do Rock in Rio 2024, o rapper britânico 21 Savage, de 31 anos, tem um pouquinho do Brasil em sua trajetória. O músico alcançou o primeiro lugar das paradas global, no Spotify, com "American dream", seu terceiro álbum de estúdio.

O disco teve como uma de suas principais músicas de trabalho "redrum", canção que conta com um sample de "Serenata do adeus", clássica melodia de Vinicius de Moraes imortalizada nas vozes de nomes como Elizeth Cardoso, Clara Nunes e Maria Bethânia.

Individualmente, "redrum" alcançou o topo das paradas nos Estados Unidos na semana de lançamento. A canção alcançou ainda a sétima posição no top 10 global da plataforma de streaming musical.





Versos de "Serenata do adeus" surgem logo na abertura de "redrum" e também dão as caras ao longo do rap.

Palco Mundo

21 Savage é um dos destaques do Palco Mundo nesta sexta-feira (13), noite de abertura do Rock in Rio. Seu show está programado para 21h20, depois das apresentações de Matuê e Ludmilla, e antes do headliner Travis Scott.

Apesar de ter nascido em Londres, 21 Savage cresceu nos Estados Unidos, tendo se mudado com a família para Atlanta logo aos 7 anos. Foi lá que entrou em contato com a cena do rap e desenvolveu parcerias com nomes importantes como Drake, The Weeknd, Post Malone e o próprio Travis.

Veja também

ROCK IN RIO Rock in Rio começa nesta sexta-feira (13)