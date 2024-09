A- A+

Rock in Rio Maneirinho estreia no Rock in Rio com show no palco Supernova um dia após encontro com Travis Scott Na noite anterior, o funkeiro se emocionou ao ver cantor americano testemunhar uma multidão cantar "Depois do Baile"

Cantando no meio do público, formado quase totalmente por adolescentes e jovens adultos, o niteroiense MC Maneirinho celebrou sua estreia no Rock in Rio abrindo esta edição com o primeiro show do palco Supernova.

A euforia, traduzida nas batidas do MC e sua equipe nas paredes do container que servia de camarim após o show, vinha da noite anterior. Maneirinho viu seu ídolo, Travis Scott, testemunhar uma multidão cantando "Depois do baile", funk do niterioense com um sample de "Goosebumps", um dos maiores sucessos do rapper americano.

A cena se deu numa festa privada produzida por Orochi, na madrugada desta sexta. Um vídeo gravado por Dennis DJ com a cena viralizou nas redes mais cedo.

— É uma coisa muito distante, esse remix é de 2018. Nunca imaginei que fosse ver o Travis ouvindo, virando pra trás e perguntando se a galera estava cantando a versão brasileira — conta Maneirinho. — Para mim que lutei tanto em Niterói, São Gonçalo, um dia ver o 01 do mundo tão perto, ouvindo a música, parece um sonho, não acredito até agora.

Depois de abrir o Rock in Rio 2024, o cantor espera "a cereja do bolo", assistindo ao show do ídolo aí final da noite.

— Cresci vendo o festival na TV, estar cantando aqui é mais que um sonho. Ainda mais representando o funk carioca, o rap, o trap. Deu um frio na barriga de imaginar que o show poderia estar vazio, ver a frente do palco foi histórico — diz o cantor. — Agora, é só esperar o show do Travis. Vai ser muita loucura. Vai fazer o chão tremer.

