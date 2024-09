A- A+

Rock in Rio: show com MCs Soffia, Rebecca e Daniel celebra 35 anos do funk nacional

Quarenta anos de Rock in Rio, 35 anos de funk nacional, anuncia no telão a Funk Orquestra, primeira atração do Palco Sunset do primeiro dia da edição 2024 do festival.

Misturando tamborzão e música clássica num tema de abertura, DJs, MC, instrumentistas e dançarinos deram início ao baile por volta das 15h30 da sexta. A torrente de frequências graves soava devastadora nas caixas do Sunset ao som do funk Não sou obrigada.

Em meio a um embalo em que ainda coube piseiro, trap e reggae, MC Soffia chegou para representar o rap e o dominicano dembow com músicas como "Ref delas".

Em seguida, MC Rebecca chegou para aumentar a temperatura com "Novinho da quebrada", "Repara" e "Catucada de leve", que ganhou peso com os sopros da orquestra.

Craques do verso e da dança, as duas MCs fizeram uma bela dobradinha ao fim da participação.

Com uma máscara verde, o MC Daniel, um dos maiores nomes do funk atual, entrou ao lado de seus dançarinos e mostrou muita presença em hits como "Tubarão te amo" e "Revoada".

Com a cavaquinista Diana ("Mulher preta, talentosa, de periferia", anunciou), Daniel entrou pelo samba com sua "Vamo de pagodin" e depois voltou rápido para o funk, chamando até a própria mãe para o palco. "Meu filho vai ter muito orgulho de mim!", emocionou-se Daniel ao lembrar do rebento que está a caminho, antes de atacar de "Renasci das cinzas" — o funk é família.

E bossa nova também, já que ao fim a Orquestra mandou remixes funk de "Águas de março", "Ela é carioca" e "Garota de Ipanema" — e lá foi a garota, a caminho do show do Matuê no palco Mundo

