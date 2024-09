A- A+

ROCK IN RIO O que pode ou não levar no Rock in Rio 2024 Evento começa nesta sexta-feira (13) e segue até domingo, retomando agenda na quinta-feira (19)

Vai ser dada a largada na edição comemorativa dos 40 anos de história do Rock in Rio nesta sexta-feira (13), às 14h. Serão sete dias de festa, divididos em duas semanas. Os shows do Rock in Rio começam a partir de 14h30 e se estendem até a madrugada.

Quem for curtir o festival precisa ficar atentos ao que é permitido ou proibido levar para a Cidade do Rock. De acordo com os termos e condições publicados pela festa, itens como bebidas, guarda-chuvas e bastões de selfie, por exemplo, serão barrados e descartados na porta do evento.



De acordo com a organização, o público será revistado antes de entrar no lugar. Veja uma lista do que pode (ou não) levar para a Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro:

O que é permitido

Até cinco itens de alimentação por pessoa. Qualquer quantidade que exceder este limite poderá ser descartada na entrada. Preferência para alimentos industrializados devidamente lacrados (como biscoitos, torradas, barras de cereal etc.) e para frutas cortadas e sanduíches acondicionados em embalagem transparente e não rígida.

Garrafas plásticas: de até 500ml, com tampas e vazias;

Batom;

Protetor solar;

Protetor labial;

Repelente;

Boné;

Viseira;

Capa de chuva;

Leque

O que é proibido

Garrafas de vidro ou de metal independentemente da capacidade;

Garrafas com embalagem superior a 500ml;

Vape (cigarro eletrônico);

Embalagens rígidas e com tampa (exemplo: potes de plásticos do tipo “tupperware”);

Copos térmicos, de vidro ou metal;

Latas;

Capacetes;

Armas de fogo ou armas brancas de qualquer tipo (facas, soco inglês, canivetes, etc);

Brinquedos/réplicas que possam ser identificados erroneamente como armas;

Barracas, bancos, cadeiras, correntes, cordas e lanternas;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos;

Objetos perfurantes ou cortantes (tesoura, estiletes, pinças, cortadores de unha, saca-rolhas);

Fogos de artificio, dispositivos explosivos, sinalizadores e aparatos incendiários de qualquer espécie;

Objetos de vidro, plástico ou metal (perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente);

Substâncias inflamáveis e/ou corrosivas;

Sprays;

Máquinas de incapacitação neuromuscular (tasers);

Ponteiros de laser, luzes estroboscópicas ou outros dispositivos emissores de luz;

Bebidas (em qualquer tipo de recipiente), exceto água;

Skate, bicicleta ou qualquer tipo de veículo motorizado ou não;

Isopor, cooler ou qualquer tipo de utensílio para armazenagem;

Bastão de selfie (extensor para tirar autorretrato);

Câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais ou com lente destacável;

Objetos profissionais para captura de imagem e som, como, por exemplo: máquinas fotográficas profissionais (lente intercambiável), equipamentos de filmagem profissionais, drones ou outros objetos voadores;

Itens que possam ser utilizados para marketing de emboscada;

Substâncias venenosas e/ou tóxicas, incluindo drogas ilegais;

Bandeiras ou cartazes contendo mensagens ou símbolos com divulgações comerciais ou ainda com referências a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas ou xenófobas;

Drones, também denominados VANT (veículo aéreo não tripulado), RPA (Remotely-Piloted Aircraft), Aeronave Remotamente Pilotada, e equipamentos similares;

Buzinas de ar comprimido;

Megafones, computadores portáteis, tablets, powerbank de dimensões superiores a um aparelho celular;

Tintas, corantes e outros produtos relacionados;

Bolsas/malas/mochilas (com ou sem alça) de grandes dimensões;

Artigos pirotécnicos (sinalizadores)

Veja também

VEM AÍ Adélia Soares: advogada de Deolane Bezerra é ex-BBB e trabalha para famosos