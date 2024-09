A- A+

FESTIVAL Rock in Rio em plena sexta-feira 13? Sensitiva mostra como afastar azar e 'abrir caminhos' nos shows Ela recomenda que supersticiosos possam espantar 'todos os males', garantir bom lugar na multidão e até encontrar um amor no festival

Quem está se preparando para curtir este primeiro dia de Rock in Rio, na Cidade do Rock, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, é bom redobrar a sua preparação.



O começo do festival ocorre justamente em uma sexta-feira 13, uma data geralmente associada ao infortúnio por pessoas supersticiosas. Mas calma! Não é preciso ficar trêmulo, ranger os dentes ou roer as unhas. Algumas recomendações podem ser seguidas pelos devotos da música, que estarão no evento.

Apesar de a data ser relacionada à má sorte, a Mãe Michelly da Cigana, uma influencer que faz sucesso no Instagram e que se tornou uma das sensitivas mais requisitadas do país, afirma que basta “se cercar de energias positivas e bons pensamentos”. Práticas assim, por si só, “afastam qualquer negatividade do nosso dia a dia”.

Para o Rock in Rio, entretanto, é bom contar com uma ajuda a mais. A mãe de santo recomenda assegurar a proteção com um banho de arruda.

— Quem deseja estar protegido de todos os males e garantir essa proteção durante todo o evento, faça um banho de arruda com água, do pescoço para baixo — aconselha. — E vale também levar um galho de arruda no bolso ou na carteira para a proteção.

Michelly ainda dá dicas para quem deseja “abrir os caminhos no meio da multidão” a fim de conseguir um bom lugar para assistir uma apresentação. Para este caso, ela aconselha “um bom banho de folhas de louro e água morna com canela em pó, do pescoço para baixo”.

— Esse banho maravilhoso atrai sorte e abre caminhos para a felicidade — completa a mãe de santo.

A sensitiva ainda recomenda um outro banho, mas direcionado a quem “quer arriscar encontrar um amor no festival”. Segundo ela, é preciso caprichar com um “banho de maçã, pitangueira, pétalas de rosas vermelhas, cravo-da-índia, água morna e perfume a gosto”.

Veja também

RIO DE JANEIRO Aluguel de paparazzo é novidade de sucesso no Rock in Rio 2024