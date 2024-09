A- A+

FAMOSOS Ex-BBBs não se falam em espaço compartilhado no Rock in Rio: "Tremendo climão" Fernanda Bande e Giovanna Pitel, que eram unha e carne no BBB 24, chamam atenção do público ao se manterem afastadas no evento

Giovanna Pitel e Fernanda Bande, que eram unha e carne no BBB 24, parecem não querer mais papo. As duas estiveram, na última sexta-feira (13), no mesmíssimo espaço compartilhado no Rock in Rio, mas não trocaram qualquer palavra ou cumprimento.



Quem passou pelo local conta que notou, no momento em que elas se cruzaram, um "constrangimento" entre ambas. "Foi um tremendo climão", relata uma pessoa.



Nas redes sociais, o suposto fim da amizade da dupla é motivo, agora, para especulações. "O que aconteceu com Pitanda?", questionou um seguidor de Pitel, por meio do Instagram, em referência ao "ship" que junta o nome de ambas.



Nenhuma delas se manifestou diretamente sobre o assunto. Em julho, quando surgiram rumores sobre o suposto rompimento das ex-BBBs — que apresentaram juntas o programa "Na cama com Pitanda", do Multishow —, Fernanda ironizou o assunto e afirmou, em entrevista à influenciadora digital Blogueirinha, que havia tido um pequeno desentendimento com a colega, nos bastidores da atração. Mas garantiu que a amizade prevalecia firme e forte, segundo ela.

"Cara, eu não ia falar sobre isso. Mas houve uma situação muito chata. Foi lá no refeitório. Eu estava almoçando. A gente estava pedindo a mesma comida... Quando ela (Pitel) trouxe (a comida), ela jogou chá quente em mim. Até queimou a minha mão, e todos os meus figurinos eram com uma roupinha de manguinha. Babado. Depois daquele dia, a gente deu uma afastadinha. Ficou um clima meio estabelecido", disse, em tom de piada, a niteroiense de 33 anos, apresentadora do quadro "De lado com a loba", em que entrevista celebridades no festival de música.

Fato é que parte dos ex-participantes da última edição do BBB - Big Brother Brasil não tem feito muita questão de manter contato para além do confinamento. Beatriz Reis, a Bia do Brás, também circulou pelo Rock in Rio, na última sexta-feira (13), sem paparicar as ex-colegas. Preferiu passar longe de Pitel e Fernanda.



A modelo Yasmin Brunet, que ocupa o posto de repórter na transmissão ao vivo do evento, também não dividiu muitos sorrisos com as ex-colegas. Eis o show da realidade.

