RIO DE JANEIRO Sentindo-se em casa, Lulu Santos enfileira hits e faz o público cantar no Rock in Rio; leia crítica Cantor abriu o Palco Mundo neste sábado (14)

Em ritmo de funk, Lulu Santos fez a introdução para "Toda forma de amor", um dos seus muitos hits com o qual abriu, ainda com dia claro, o seu show no palco Mundo. "Eu sou um homem, você é o que quiser", atualizou ele o verso da canção, uma das muitas que relê em "Barítono" seu atual espetáculo.



"Um certo alguém", "O último romântico" e "Tempos modernos" deram sequência à matinê de Lulu, que cantou, tocou guitarra e regeu a plateia de pais, filhos (e avós) que se espalhava com conforto e felicidade pelo gramado.

E como festa boa é festa com convidados, Gabriel o Pensador chegou para dividir com o anfitrião os seus hits conjuntos, "Astronauta" e "Cachimbo da paz". "Cuidado, não existe planeta B!", alertou Lulu, mais uma vez atualizando a própria canção.

"A cura" e "Apenas mais uma de amor" deram ao show maia chances para o público cantar junto e se embebedar de leveza, enquanto "Aviso aos navegantes", "Já é" e " Assim caminha a humanidade" fizeram a transição de um sábado à tarde para um promissor sábado à noite, de baile e outras emoções.

Absolutamente em casa nesse palco do Rock in Rio, que o vem recebendo há quase 40 anos, Lulu e suas canções foram aquela presença da qual nenhum festival pode prescindir. A multidão que ajudou o show a se encaminhar para o fim cantando "Como uma onda" por ele que o diga.

