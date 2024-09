A- A+

RIO DE JANEIRO Lulu Santos revela doença autoimune e brinca sobre tensão que tomou conta pré-Rock in Rio Dono de show que empolgou o público, cantor e compositor esbanjou fôlego após diagnóstico do qual fala pela primeira vez

Lulu Santos contou que não lembrava muito de sua apresentação no Rock in Rio 40 anos atrás, em 1985. Em entrevista ao Globo, ele falou que sua memória recente é muito melhor do que a antiga.

O fato é que, 40 anos após ser uma das atrações da estreia do festival, o cantor e compositor sacudiu um público de todas as idades com seus hits na Cidade do Rock.

Jovens, coroas, crianças e família inteiras cantaram em coro e fizeram até passinho ao som das canções de um dois maiores hitmakers do país.

Lulu contou que uma tensão tomou conta dele antes do festival.

- Eu fico insuportável.

A tensão, talvez, tenha se agravado porque Lulu vinha de uma série de problemas de saúde desde junho. Precisou ser internado e cancelar shows. A princípio, os diagnósticos apontaram três doenças: primeiro, uma gastroenterite; depois, influenza; em seguida, de uma dengue.

Mas o artista fez uma série de exames que apontaram uma doença autoimune:

- É púrpura vasculite, doença que dá em criança. Manchas roxas pelo corpo, uma coisa reumática - detalhou ele, nos bastidores do Palco Mundo.

Também conhecida como púrpura de Henoch-Schönlein, a púrpura vasculite é uma doença que causa inflamação nos pequenos vasos sanguíneos, principalmente na pele, articulações, intestino e rins.

Lulu foi tratado por uma reumatologista e está muito bem.

No próximo sábado (21), Lulu volta ao Rock in Rio para se apresentar no Palco Sunset no Dia Brasil.

