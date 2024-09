A- A+

FAMOSOS Atração do Rock in Rio, Luísa Sonza descarta cancelamento: "Quase sempre estou certa" Cantora de 26 anos disse em entrevista que 'sempre passa pano' para si mesma

Em entrevista à revista Glamour, Luísa Sonza falou sobre as recentes polêmicas em que esteve envolvida. E a cantora, que se apresenta no Rock in Rio no próximo dia 22, último dia de evento, contou que não se sente atingida pelas críticas.

“Estou zero cancelada, passo super pano para mim", disse a cantora.



"Acho que sou o máximo e sei que tento sempre melhorar. Quase sempre estou certa, mas a galera insiste em me colocar como vilã. E tudo bem, porque vilã também tem seu brilho.”

A cantora de 26 anos se apresentará pela primeira vez no Palco Mundo como headliner. A artista vem lidando com a superexposição na mídia, com revelações sobre traições e términos de relações amorosas, mas também com acusações de racismo.



Por conta disso, ela se afastou das redes sociais para tratar a saúde mental. Por outro lado, atingiu a marca de 1 bilhão de streams com o álbum Escândalo Íntimo, lançado em 2023.

“Tenho certeza de quem eu sou e do que as pessoas pintam ou não de mim”, disse ela.

Na entrevista, Sonza também falou sobre a possibilidade de se lançar como atriz e disse que "está bem longe" de se aventurar na área.

"Eu gosto de música mesmo e de interpretar essa quase caricatura minha. Gosto de transformar meus sentimentos em imagem e música”.

Veja também

SHOW Produção do Rock in Rio 2024 fica incomodada com postura de Travis Scott: "Pior que o Drake"