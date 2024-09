A- A+

MÚSICA Saiba como aconteceu a volta do NX Zero após hiato de 6 anos: "Di colou na casa de cada um" Banda consolida turnê de reencontro com apresentação no Rock in Rio 2024

Cedo ou tarde chegou a hora do reencontro. Depois de seis anos de hiato, a banda NX Zero — formada por Di Ferrero, Fi Duarte, Gee Rocha, Caco Grandino e Daniel Weksler — voltou a se encontrar para uma turnê no ano passado.



O primeiro show aconteceu em maio de 2023, no festival Mita, no Jockey Club do Rio de Janeiro. Hoje, a banda retorna ao Rio para seu maior show desde o reencontro. O grupo fecha o Palco Sunset neste sábado (14).

— A gente sempre se perguntou qual seria o momento de voltar, principalmente de encaixar isso na vida de cada um. A pandemia também ajudou nessa vontade de voltar, de celebrar... E calhou de ser um momento incrível para os shows — diz o vocalista.

O baterista Daniel Weksler completa:

— E teve a pilha do Di. Ele colou na casa de cada um e foi conversar pessoalmente.

O reencontro, definido por eles como uma “celebração” da carreira, vem num momento em que bandas de rock que tiveram seu sucesso no início dos anos 2000, como Simple Plan, Fresno e Paramore, também voltam aos holofotes. E o que eles têm em comum?



Além de serem contemporâneos, todos fizeram parte do movimento emo — com músicas mais melancólicas, introspectivas e com uma estética que refletia tal estado de espírito.

Os integrantes do NX Zero, porém, não gostam de serem encaixados nessa definição.

— Desde que começamos, a gente achava ruim ficarem rotulando porque queríamos expandir nosso público. A gente participa, sim, desse cenário emo, mas priorizamos que a gente toca rock — opina o guitarrista Gee Rocha.

Loucura de admirador

Se, por um lado, a banda não leva a estética emo sofredora ao pé da letra, por outro, os fãs gostam de colocar todo seu sentimento para fora.



Di Ferrero compartilha que eles já passaram por algumas loucuras que partiram de admiradores, como terem presenciado um fã se jogar em frente à van em que estavam e não deixar o carro sair, além das famosas cartas quilométricas de declaração.



Um admirador mais contido, que “pelo menos uma vez por mês”agia nas redes sociais pedindo pela volta do NX Zero, é o apresentador Marcos Mion, conta Di.

Unidos e mais maduros — afinal, quando começaram tinham menos de 20 anos e hoje estão mais perto dos 40 —, os músicos se preparam para grandes apresentações. Segundo eles, o momento é de aproveitar o palco sem as pressões do início da carreira.

— A gente tinha medo de não chegar lá, e a insegurança tem a ver com amadurecimento. E a gente levava essas questões para o ensaio, era como se fosse uma terapia, a gente superava junto — conta Di. — Nossa turnê vai ser um grande agradecimento, vamos fazer o maior show que a gente já fez, bem pensado em todos os sentidos, vamos entregar 100%.

