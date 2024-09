A- A+

Gusttavo Lima Em primeiro show após ordem de prisão, Gusttavo Lima cita "honestidade" e canta 'Ficha limpa' Investigado por suposta participação em organização envolvida com jogos de azar e lavagem de dinheiro, cantor não menciona caso publicamente

No primeiro show que realizou após receber uma ordem de prisão preventiva — em determinação da Justiça de Pernambuco que foi revogada na última terça-feira (24) —, Gusttavo Lima fez um breve discurso sobre "honestidade" diante da plateia.

Mas sem dar nome aos bois. Na apresentação em Marabá (PA), na noite da última sexta-feira (27), o cantor sertanejo não mencionou diretamente, em nenhum momento, a Operação Integration, que o investiga por suposto envolvimento numa organização que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

Neste sábado (28), o artista usou as redes sociais para publicar imagens da apresentação. Na ocasião, a equipe responsável pela segurança do cantor, de 35 anos, restringiu a realização de vídeos e fotos nos bastidores.

"Faça o certo, porque o errado todo mundo faz. Sejam honestos e justos, para que, quando tudo parecer desmoronar, só a sua honestidade possa te salvar", declarou Gusttavo, em determinado momento do show. "Seja certo, seja justo, seja honesto", acrescentou, diante do público.

O repertório incluiu os maiores sucessos do artista, entre novidades e hits antigos, com destaque para "Ficha limpa", canção lançada em 2021, e que viralizou, nos últimos dias, após a deflagração da Operação Integration.

Na letra, o sertanejo diz: "Doa a quem doer, no caso, eu tô indo embora com minha ficha limpa". A obra foi tema de comentários irônicos, nas redes sociais, recentemente, após a Justiça decretar a ordem de prisão preventiva de Gusttavo.

"Essa letra envelheceu mal, hein", escreveu um usuário do Bluesky. "Será que ele não vai mais poder tocar 'Ficha limpa' após essa investigação?", questionou outra pessoa, na mesma plataforma.

Ovacionado pelos fãs em Marabá, o cantor agradeceu o público e convidou uma fã para subir ao palco. A moça carregava um cartaz em que se lia: "Amanhã é meu aniversário e meu presente está sendo ver você pela primeira vez". Para outra pessoas na plateia, o artista atirou toalhinhas. Ao fim do show, Gusttavo pediu alguns minutos de silêncio e se benzeu diante da multidão.

O que aconteceu com Gusttavo Lima?

Gusttavo Lima teve a prisão decretada pela Justiça de Pernambuco na última segunda-feira (23), em determinação que foi revogada no dia seguinte.

A decisão é da juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco (TJPE), em processo que corre em sigilo.

O cantor é apontado como suposto integrante de uma organização que teria movimentado R$ 3 bilhões com jogos de azar on-line, ocultação de bens e lavagem de dinheiro.

O pedido de prisão — atualmente revogado — aconteceu no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra no início do mês (ela também teve o pedido de prisão preventiva revogado, por ora).

A principal suspeita é que Gusttavo tenha ajudado na "fuga" de dois outros investigados da Operação Integration, que tem enfoque em crimes relacionados a jogos de azar.

São eles: José André Neto (dono da casa de apostas Vai de Bet, na qual o cantor tem participação de 25% na empresa) e Aislla Sabrina Rocha, sua mulher e sócia.

