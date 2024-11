A- A+

Campanha Solidária Correios lançam Campanha do Papai Noel 2024; veja como adotar uma cartinha e doar um presente Lançamento da iniciativa aconteceu no Compaz Miguel Arraes, bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife

Os Correios lançaram oficialmente, na manhã desta terça-feira (5), a 35ª Campanha Papai Noel dos Correios 2024.

O lançamento aconteceu no Compaz Miguel Arraes, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, e contou com a presença da equipe dos Correios, do Papai e Mamãe Noel, além de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I da Escola Municipal Nova Aurora, escolhida pela Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife.

O evento contou com a leitura de algumas cartas escritas pelos alunos com seus pedidos, além da entrega das cartinhas.

A cerimônia também contou apresentações musicais, com canções natalinas.

A campanha segue até o dia 20 de dezembro. Já o encaminhamento das cartinhas das crianças pode ser realizado até o dia 22 de novembro.

Como participar

Ricardo Santos, superintendente dos Correios de Pernambuco, explicou quais são as crianças que podem enviar uma cartinha de natal.

"Participam desta campanha crianças que estudam na rede pública, que vai até o 5° ano do Ensino Fundamental, ou até 10 anos, para crianças que estão em vulnerabilidade social ou que têm deficiências", explicou.

Ricardo Santos, superintendente estadual dos Correios. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Para enviar as cartinhas ou adotá-las, basta acessar o site da campanha.

Importância da campanha

Além da oportunidade de receber um presente, a campanha também beneficia as crianças para além do bem material, como é o que garante Carlos Marques, o Papai Noel da ação, que trabalha nos Correios.

"A gente que sabe que cada pedacinho de papel existe um sonho que deve ser realizado. Além das realizações dos pedidos das cartinhas, a campanha é um trabalho que incentiva a prática da leitura e da escrita, porque não é só o pedido, mas é também aguçar da criança, incentivar essa questão", explicou.

Socorro Melo, a Mamãe Noel da ação, que também trabalha nos Correios, ressaltou a importância dos "padrinhos" da campanha e fez um convite para a sociedade civil e as empresas parceiras.

"Que na noite de Natal, você possa fazer a diferença na vida de uma criança, realizando esse sonho. Então Mamãe Noel, junto com Papai Noel e toda a equipe, convida a todos a participarem. O Natal está chegando. O Natal é brilho, é vida e é Jesus", declarou.

Papai Noel e Mamãe Noel dos Correios. Foto: Clarice Melo/Folha de Pernambuco.

Veja também

diplomacia Irlanda aprova nomeação de embaixadora palestina pela primeira vez