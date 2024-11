A- A+

Saúde Governo federal custeará cirurgias ortopédicas de crianças com Zika Congênita em Pernambuco Ação em conjunto com o Governo Estadual visa a operação de mais de 200 crianças no Estado

Foi iniciado nesta segunda-feira (4), na Fiocruz Pernambuco, o "Colóquio sobre Síndrome Congênita associada à infecção pelo Zika Vírus".



Como uma das ações do encontro, o Ministério da Saúde, junto da Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco (SES-PE) e demais associações, apresentou apoio ao mutirão de cirurgias ortopédicas das crianças acometidas com microcefalia, por meio do "Programa Nacional de Redução das Filas", compondo o custeio das cirurgias.

Além disso, foram reveladas e debatidas as estratégias para a elaboração de um plano nacional de combate à dengue e a arboviroses.

Entre 2015 e 2016, Pernambuco foi um dos principais focos da epidemia de Zika vírus. Como uma das decorrências da doença, o país registrou o nascimento de crianças com síndromes congênitas, interferindo na formação.

Hoje, com idade entre oito a nove anos, as crianças com microcefalia enfrentam problemas ortopédicos, que comprometem a qualidade de vida, principalmente com luxações nos quadris.

Conforme divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, Pernambuco registra 121 crianças com a necessidade de realizar o procedimento. Dessas, 68 já receberam a indicação e devem realizar as cirurgias nos próximos meses.

Com um acordo orçado em R$ 3,8 milhões junto ao Hospital Maria Lucinda, o objetivo é de realizar 20 procedimentos por mês, passando das 200 cirurgias no biênio 2024/2025, como explicou a secretária da pasta, Zilda Cavalcanti.

Secretária de Saúde do Estado de Pernambuco, Zilda Cavalcanti afirmou que o objetivo do projeto é zerar a fila de operação de quadril em crianças com Zika Congênita - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"Existe a garantia de repasse do valor, que é do Tesouro de Pernambuco, liberado pessoalmente pela Governadora Raquel Lyra, com o compromisso de atender o mais rápido possível todas essas crianças e mães", iniciou

"Existe a previsão de 200 procedimentos, com a possibilidade de aditar quantos mais foram necessários, para que num futuro breve, seja zerado a necessidade de cirurgias pelas crianças com síndrome do Zika Congênita", completou a secretária.

Presidente da União Mães de Anjos (UMA), associação que acolhe as crianças com microcefalia, Germana Soares celebrou o acordo, mas argumenta que ainda há muito pelo que lutar e que outras demandas também são necessárias.

Presidente da União Mães de Anjos (UMA), Germana Soares, discursou na abertura do Colóquio e ressaltou a luta das mães pelo direito das crianças com microcefalia - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

"De 142 crianças, foram operadas 19. Falta muito para se cantar vitória. A fila de operação está andando, mas tudo pela insistência das mães", começou.

"Não tem somente as cirurgias ortopédicas, tem outras várias, acima de tudo, tratamento. Há 10 anos, estávamos falando que nossos filhos iam precisar de fisioterapia, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, inúmeras coisas. Expor a necessidade é o princípio para definir caminhos de solucionar a situação", concluiu.

Movimento Nacional de Enfrentamento

Também durante o Colóquio, foi apresentado o Movimento Nacional de Enfrentamento à Dengue e outras Arboviroses, programa que visa a diminuição da incidência das doenças no país e os consequentes casos de mortes. Para isso, o Governo visa desenvolver novas tecnologias de controle vetorial, preparar a rede de atenção à saúde e garantir o abastecimento de insumos.

Conforme foi apresentado o plano pelo Secretário Adjunto da Secretaria de Vigilância e Saúde, Rivaldo Cunha, as ações passam por seis eixos: prevenção; vigilância; controle vetorial; organização de rede assistencial; preparação e respostas às emergências e comunicação e participação comunitária.

Rivaldo Cunha, secretário adjunto da Secretaria de vigilância e saúde - Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Para o controle vetorial das doenças, o Ministério anunciou a ampliação do método Wolbachia, um microorganismo que foi inserido nos ovos do Aedes aegypti e foi descoberto que ele bloqueia os arbovírus, perdendo a capacidade de transmissão como a Dengue, Zika e Chikungunya. O método será desenvolvido em uma nova biofábrica no Estado do Ceará.

Conforme revelado pelo Ministério da Saúde, em Pernambuco, cinco cidades estão elegíveis para a utilização desse método: Caruaru, Garanhuns, Olinda, São Lourenço da Mata e Ipojuca.

Por outro lado, visando proteger as comunidades indígenas do Estado, a pasta também revelou a possibilidade de lançar mão do método Aedes Estéril. Para esse empreendimento, estão elegíveis as cidades: de Pesqueira, da etnia Xucuru; Tacaratu, Jatobá e Petrolândia, da etnia Pankararu.

