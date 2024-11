A- A+

Capacitação Faculdade no Recife oferece capacitação gratuita na área de Estética e Cosmética nesta segunda (4) Palestras e workshops discutirão sobre peeling e harmonização; inscrições seguem abertas

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, recebe, nesta segunda-feira (4), a 13ª Jornada de Estética e Cosmética.

A programação do evento começa às 13h e conta como tema principal “Corpo em Harmonia: A Estética Além da Pele”.

Pensados nas demandas dos profissionais e do mercado atual da área, os principais assuntos abordados serão Harmonia Corporal: Introdução ao Seita, Biossegurança e Epilação além da pele, peeling regenerativo, efeitos do laser Thulium no melasma facial, entre outros.

“É uma oportunidade valiosa para os alunos da nossa instituição e de outras, egressos, profissionais da Estética e áreas afins que buscam ampliar seus conhecimentos e a prática da atuação profissional, melhorando a qualidade de seu aprendizado, desenvolvendo novas habilidades, aumentando sua clientela e, consequentemente, o seu faturamento”, afirmou a coordenadora do curso na instituição, Maria Ivanacha Carneiro.

As inscrições ainda estão abertas e podem ser realizadas através do site do evento.

Confira a programação completa:

13h às 15h30 – Workshop “Como agem os ativos Cosméticos no cabelo” – Profª. Esp. Suziane Escorel;

13h às 15h30 – Workshop “Harmonia Corporal: Introdução ao Seitai” – Profª. Esp. Denise Carneiro;

15h30 às 17h30 – Workshop “Biossegurança e Epilação além da pele” – Profª. Esp. Bárbara Saldanha;

15h30 às 17h30 – “Peeling regenerativo: associação de técnicas para melhora da qualidade de pele” – Dra. Renata Martins;

19h00 – Palestra “Exossomas e PDRN na Estética Regenerativa” – Profa. Esp. Ana Campos;

19h45 – “Harmonização Facial: Técnicas Avançadas e Resultados Naturais” – Prof° Esp. Eduardo Veiga;

20h20h – “Efeitos do Laser Thulium (Lavieen) no Melasma Facial” – Profª. Msc Nely Varela.



Veja também

SAÚDE Países da OMS retomam negociações para acordo sobre pandemias