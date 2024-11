TJPE realiza 19ª Semana Nacional da Conciliação de 4 a 8 de novembro

A- A+

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) realiza, de 4 a 8 de novembro, a 19ª Semana Nacional da Conciliação, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em todo o país para incentivar a resolução pacífica de conflitos.



A abertura acontece na segunda-feira (4), às 8h30, com o ônibus da Justiça Itinerante estacionado na frente da Praça da República, em frente ao Palácio da Justiça, localizado no bairro de Santo Antônio.

Após a cerimônia, a unidade segue para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, onde participa do evento “Juntos nos Cuidamos”, oferecendo serviços de cidadania e saúde, muitos voltados para a prevenção e diagnóstico do câncer de mama, de colo de útero e câncer de próstata, integrando as ações dos meses de outubro e novembro, sendo realizada das 11h às 16h, na unidade móvel do TJPE, que ficará estacionada na rua da União, nº 397, Boa Vista.

Na sexta-feira (8/11), das 8h às 13h, a unidade móvel do TJPE estará na Faculdade da Escada, realizando sessões de mediação em quatro áreas: Jurídica, com audiências e orientações em parceria com a Defensoria Pública e Procon; Cidadania, oferecendo emissão de documentos; Saúde, com vacinação e exames; e Bem-estar, com serviços de cabeleireiro, psicologia e massagens.

Ao longo da semana, o TJPE promoverá audiências de conciliação em 29 Centros Judiciários de Solução de Conflitos (Cejuscs) e na Central de Audiências da Capital, das 8h às 19h, para casos de Direito de Família e ações cíveis, como cobranças e indenizações, conduzidas por mediadores especializados.

Durante a semana, das 8h às 19h, o Tribunal de Justiça de Pernambuco mobiliza suas 29 unidades de conciliação em todo o estado para realizar audiências de mediação, focando em casos de Direito de Família e demandas cíveis, como questões de consumo e indenização. As sessões, intermediadas por mediadores qualificados, visam facilitar acordos que serão homologados por juízes.

O Programa Proendividados atenderá consumidores em situação de superendividamento com pautas específicas, das 8h às 15h, no Fórum Thomaz de Aquino Cyrillo Wanderley. Na quinta-feira (7/11), haverá uma palestra sobre consumo consciente, em parceria com a Neoenergia. A Casa de Justiça e Cidadania do Coque, no Recife, também realizará sessões virtuais de conciliação pelo WhatsApp, das 7h às 19h, focadas em conflitos familiares.

Durante a Semana Nacional de Conciliação, abrem-se inscrições para casamentos coletivos em Arcoverde (até 6 de dezembro, cerimônia em 16 de dezembro), Abreu e Lima (até 3 de dezembro, cerimônia em 11 de dezembro), Chã Grande e Gravatá (ambos até 6 de novembro, cerimônia em 6 de dezembro).

Mais informações sobre os serviços da 19ª Semana Nacional de Conciliação podem ser obtidas pelo Nupemec nos telefones: (81) 3181.0614 e (81) 3181.0550.

