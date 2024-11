A- A+

Educação Ferramenta que mapeia o desempenho escolar de estudantes da rede pública de PE vence prêmio nacional Desenvolvida pelo Governo do Estado, o Power Retre já está sendo utilizado em praticamente toda rede de ensino do Estado

Uma iniciativa desenvolvida pelo Governo de Pernambuco para mapear o desempenho escolar dos estudantes da rede pública estadual venceu, nesta quinta-feira (31), o 28º Concurso Inovação no Setor Público, da Escola Nacional de Administração Pública (Enap), no voto popular e júri técnico.

A ferramenta, denominada Relatório dos Estudantes com Tendência à Reprovação (Power Retre), foi criada pelo Núcleo de Gestão para Resultados da Educação da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), em parceria com a Secretaria de Educação e Esportes (SEE).

O Power Retre, que já está sendo utilizado em praticamente toda a rede de ensino do Estado, consegue identificar estudantes que têm maior tendência à reprovação. Com isso, gestores e professores podem agir de maneira mais assertiva junto aos alunos ao longo do ano letivo, evitando, assim, a reprovação.

“Queremos que os nossos alunos tenham um bom desenvolvimento pedagógico e o Power Retre tem se mostrado um excelente aliado para alcançarmos esse objetivo. Os troféus que recebemos são o reconhecimento do excelente trabalho que os nossos servidores têm realizado em benefício dos jovens pernambucanos”, destacou a governadora em exercício Priscila Krause.

Uma equipe da Seplag esteve em Brasília nesta quinta para receber a premiação.

“Apesar de existir há um tempo, foi na atual gestão que o Power Retre ganhou nova cara, pois agregamos informações sociais a ele, como dados de cor, sexo e área onde o estudante vive, por exemplo. Antes não havia esses recortes, mas com essas informações estratificadas conseguimos ser mais assertivos na abordagem a esses alunos”, explicou Eduardo Nascimento, gerente-geral de Gestão para Resultados da Educação da Seplag.

Criado pela Enap em 1996, o Concurso Inovação no Setor Público tem o objetivo de estimular a cultura da inovação no serviço público. Em 28 anos, já premiou mais de 449 iniciativas. Em 2024, mais de 600 iniciativas de todo o Brasil foram inscritas.



