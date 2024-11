A- A+

PROGRAMA Mães de Pernambuco, que garante R$ 300 mensais, tem disponíveis 7.635 vagas; saiba como se cadastrar De acordo com o Governo do Estado, iniciativa já beneficiou cerca de 103 mil mulheres

A partir desta sexta-feira (1º), 7.635 vagas estão disponíveis no programa Mães de Pernambuco, que dá auxílio mensal de R$ 300.



Essas vagas são as que ainda não foram preenchidas pelas 100 mil mulheres mais vulneráveis do Estado ou que retornaram ao sistema devido ao descumprimento de algum dos critérios do programa.



Para receber o auxílio, é preciso cumprir cinco critérios:

- Ser responsável familiar;

- Residir em Pernambuco;

- Ser beneficiária do Programa Bolsa Família com dados do Cadastro Único (CadÚnico) atualizados,

- Estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de 0 a 6 anos (72 meses)

- Não possuir vínculo empregatício formal.

De acordo com a Secretaria de Assistência Social, Combate à Fome e Políticas sobre Drogas (SAS), as mulheres que se inscreverem passarão a receber o benefício a partir do mês de dezembro, sempre no 5º dia útil.

A SAS informou que a iniciativa do Governo do Estado já beneficiou cerca de 103 mil mulheres desde seu lançamento em março, num investimento total de R$ 157,3 milhões.

Para confirmar o benefício, as mulheres devem acessar o site www.maesdepernambuco.pe.gov.br. Em seguida, devem informar o Número de Identificação Social (NIS) e a data de nascimento.



O sistema informará, então, se a mulher é elegível e se está dentro das vagas; em caso positivo, basta confirmar o interesse em participar do programa. Se não estiver dentro das vagas, a mulher será informada sobre sua posição na fila de espera.

Cartões

O Governo de Pernambuco informa também que, em parceria, a Caixa Econômica Federal enviará os cartões do programa às residências das beneficiárias.

Caso a beneficiária não receba o cartão, o valor pode ser sacado nas agências da Caixa, apresentando um documento com foto, ou movimentar o recurso pelo aplicativo Caixa Tem. Em caso de dificuldades, a pessoa deve entrr em contato com a Ouvidoria Social da SAS pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 0800.081.4421, informando nome completo, CPF e Número de Identificação Social (NIS).



