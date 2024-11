Finados: dia de homenagear a memória dos que já se foram

A- A+

Neste sábado (2) é celebrado o Dia de Finados, data da tradição cristã dedicada homenagear os entes queridos que já se foram. Neste período, a visitação nos cemitérios do Recife e da Região Metropolitana se intensifica, por familiares que dedicam este momento para realizar a manutenção da memória dos parentes já falecidos.

A expectativa é que cerca de 20 mil pessoas visitem os cemitérios do Recife durante a data.

Para acolher esse fluxo de visitantes, no Recife, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) reforçou os serviços de limpeza e manutenção dos cemitérios públicos da cidade: Casa Amarela, Parque das Flores, Santo Amaro, Tejipió e Várzea.

Uma equipe de 230 trabalhadores estão atuando na limpeza dos cemitérios e arredores, em turnos que começam às 6h e vão até às 22h.

“Nosso objetivo é proporcionar um ambiente acolhedor e organizado para que as famílias possam prestar suas homenagens. Estaremos presentes para auxiliar e garantir que todos se sintam amparados”, afirmou Adriano Freitas, coordenador da Emlurb, destacando a importância de uma operação organizada para o dia.

Para auxiliar os visitantes, cada cemitério contará também com um reforço na equipe de funcionários treinados para auxiliar na localização de jazigos e ossuários. Além disso, em Santo Amaro e no Parque das Flores, foram instalados mapas esquematizados, facilitando o deslocamento dos visitantes, além de placas indicativas dos principais pontos, como velório principal, administração e capela.

Santo Amaro, que possui túmulos históricos, recebeu um novo conjunto de placas que trazem a biografia de celebridades sepultadas, proporcionando uma experiência de reflexão e memória.

Tradição

Para muitas famílias, visitar o cemitério no Dia de Finados é uma tradição que mantém viva a memória dos entes queridos. É o que faz a empresária Nair Caetano, que foi ao cemitério de Santo Amaro para prestar homenagens à tia e realizar a manutenção do túmulo da família.

“Quem cuidava do jazigo da família era a minha tia, que era como uma mãe para mim. Ela sempre prezou por vir todo ano, fazer uma oração, deixar uma florzinha. Ela pediu que, quando ela se fosse, eu assumisse esse compromisso. Ela não queria ser cremada, então venho todos os anos cumprir esse desejo dela”, relatou Nair.

Movimentação

O movimento do Dia de Finados também representa um período de boas vendas para comerciantes de flores que ficam próximos aos cemitérios. Neste período, eles preparam estoques maiores para atender à demanda.

Genildo Vicente dos Santos, vendedor de flores há dez anos, com um box em frente ao cemitério de Santo Amaro, compartilhou as expectativas para este ano.

“A gente pega um estoque maior de flores para essa data, especialmente de rosas e monsenhores, que são os que mais vendem. O movimento no Dia de Finados é muito grande; é quando a gente consegue garantir o ‘13º’”, disse Genildo, destacando a importância da data para o sustento da família.

Programação Religiosa

Os cemitérios contarão com celebrações religiosas durante todo o dia. Em Santo Amaro, ocorrerão às 7h (missa), 8h30 (recitação do santo), às 10h (celebração da missa com o arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson), às 12h (missa), às 14h30 (recitação do terço) e às 16h.

No Parque das Flores, as celebrações acontecem às 7h, 9h, 11h, 14 e 16h, com o arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. No Cemitério de Casa Amarela as missas serão às 7h, 10h e 16h. No Cemitério da Várzea, a única celebração ocorrerá às 10h.

