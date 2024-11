A- A+

Dezenove crianças com microcefalia decorrente da Síndrome Congênita associada à infecção pelo Zika Vírus, que estavam na lista prioritária do Governo de Pernambuco, realizaram cirurgias de quadril para melhoria da qualidade de vida.



Segundo o Estado, a última criança da lista prioritária já está com o procedimento marcado para a próxima semana. Outras 72 já foram avaliadas em dois mutirões realizados nos Hospitais Getúlio Vargas (HGV) e Hospital Maria Lucinda (HML), no Recife, e devem ser agendadas, ainda sem previsão.



Os procedimentos cirúrgicos foram acelerados após investimento de R$ 3,8 milhões e convênio firmado no último mês com o Hospital Maria Lucinda. Atualmente, estão sendo realizadas 12 cirurgias por mês na unidade, com a programação de aumentar para 20 procedimentos por mês.



“Já realizamos mais de 20 cirurgias somente em 2024, após anos sem operar no estado de Pernambuco, e pretendemos acelerar ainda mais esses procedimentos. A nossa previsão é aumentar o número de cirurgias no Hospital Maria Lucinda, que realizará, no total, mais de 200 procedimentos previstos em contrato”, afirmou a secretária estadual de saúde, Zilda Cavalcanti.

O ortopedista responsável pelos procedimentos, o médico Epitácio Rolim, destacou a importância das cirurgias de quadril para o bem-estar dos pacientes.

“O objetivo das cirurgias é proporcionar melhor qualidade de vida a essas crianças, que sofrem com dores e dificuldades de higiene, de sentar, e, se não tratadas precocemente, essas condições podem levar a complicações clínicas graves. As cirurgias visam, essencialmente, melhorar a vida das crianças e de seus cuidadores”, explicou o médico.

No dia 10 de novembro de 2024, será realizado um mutirão de avaliação em Caruaru, no Agreste, para 37 crianças das macrorregiões II, III e IV, visando avaliar a indicação de cirurgias de quadril e o atendimento contínuo e prioritário das crianças que necessitam de intervenções ortopédicas.

"Outras iniciativas também foram retomadas, como o Programa de Aplicação de Toxina Botulínica no Hospital Getúlio Vargas, que, após um hiato de sete anos, voltou a atender crianças com espasticidade", afirmou o Governo de Pernambuco.

