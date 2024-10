A- A+

Mobilidade Metrô do Recife: CBTU lança projeto com reforço na comunicação e busca novos recursos A ação, em parceria com a Kallas Mídia OOH, contou com a revitalização de mapas, instalação de painéis de LED e mais na Estação Aeroporto

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) realizou, nesta quinta-feira (31), a inauguração simbólica da Estação Modelo Aeroporto, próxima ao Aeroporto Internacional do Recife, na Imbiribeira, Zona Sul da Capital pernambucana.

A Estação Aeroporto faz parte da Linha Sul do Metrô do Recife e fica entre as estações Tancredo Neves e Porta Larga.

O projeto busca apresentar uma nova experiência de comunicação visual aos usuários, alinhado com o incremento na arrecadação de recursos para o sistema por meio de publicidade.

O piloto da ação na Estação Aeroporto contou com a revitalização dos mapas, iluminação, jardinagem, instalação de novas telas e painéis modernos de LED, troca das placas de sinalização e adesivação da porta do elevador.

Além disso, um painel Mega LED com três telas foi colocado na parte superior da estação.

Essas novidades vão servir de publicidade para arrecadação de recursos ou para a CBTU divulgar informativos institucionais e de serviços para os usuários do Metrô do Recife, que atende, em média, 200 mil pessoas por dia, somando as Linhas Centro e Sul.

Rodrigo Moreira Kallas, CEO da Kallas Mídia OOH, que realiza o projeto, destacou o benefício conjunto tanto para a empresa quanto para a CBTU.

"Queremos continuar aumentando a captação de recursos, dividindo esse valor com a CBTU para poder desenvolver mais estações. O objetivo é continuar avançando nessa linha de comunicação", disse.

A Estação Aeroporto vai servir como modelo para o aprimoramento da comunicação visual das outras estações que compõem o Metrô do Recife. A estrutura antiga do sistema impede a implantação de uma forma generalizada, informou a CBTU.

"Temos um sistema muito antigo que esbarra na tecnologia. Quando vamos ver questões de fibra óptica nas estações, a implantação é difícil pela tubulação e parte elétrica defasadas. Estamos começando por etapas, melhorando as estruturas das estações para conseguir implantar essa modernização", explicou Marcela Campos, da superintendente de Trens Urbanos do Recife.

Outras três estações vão passar por reformas na parte estrutural para receber as instalações da Kallas a partir de janeiro do próximo ano. A estimativa de conclusão é no segundo semestre de 2025.

Presente à cerimônia, o diretor-presidente da CBTU, José Marques, afirmou que esse tipo de parceria reforça o trabalho da companhia, apesar das dificuldades financeiras.

"Estamos vivendo um momento de dificuldade orçamentária terrível. É de domínio público a situação do Metrô do Recife. Mas esse tipo de parceria mostra o que os técnicos estão buscando para melhorar", iniciou o diretor-presidente.

"Isso que está sendo visto hoje é o que era o metrô em 1984. Era esse padrão de excelência quando não havia dificuldades orçamentárias", completou José Marques.

