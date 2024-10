A- A+

Recife Homem que fazia "surfe ferroviário" cai em trilhos do Metrô do Recife, nesta sexta-feira (25) Caso aconteceu em um trecho que fica por cima da Estrada dos Remédios, por volta das 14h

Um homem caiu nos trilhos do Metrô do Recife, perto da Estação Afogados, na Zona Oeste do Recife.

O caso aconteceu na tarde desta sexta-feira (25), em um trecho que fica por cima da Estrada dos Remédios, por volta das 14h.

De acordo com a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), o homem se deslocava de forma proibida e imprudente sobre os vagões da composição, praticando o chamado "surfe ferroviário".

A CBTU disse que ele perdeu o equilíbrio e caiu nos trilhos.

Vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem sobre os trilhos. Nome e idade dele não foram divulgados.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), acionado às 14h28, socorreu a vítima para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, área central do Recife. A vítima foi deixada aos cuidados da equipe hospitalar.

Denúncias

Por meio de nota, a CBTU afirmou que o "surfe ferroviário" coloca vidas em risco e compromete a segurança da operação do sistema.

"Alertamos a todos que invadir áreas restritas e praticar 'surfe ferroviário' são atitudes proibidas e extremamente perigosas. A empresa segue empenhada em garantir a segurança dos usuários e reforça a importância da conscientização para evitar situações como essa", afirmou a companhia.

Os passageiros do sistema podem denunciar quem se desloca sobre os vagões dos trens por meio do Metrô Denúncia, no telefone (81) 3972-8778.

O serviço funciona 24 horas por dia e não é preciso se identificar, reforça a CBTU.

