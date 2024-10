A- A+

ELEIÇÕES 2024 Eleições 2024: Metrô do Recife vai funcionar no domingo do segundo turno com tarifa gratuita A Companhia Brasileira de Trens Urbanos informou o esquema para a votação em Olinda e Paulista nesta quarta-feira (23)

A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta quarta-feira (23), que o Metrô do Recife vai funcionar no dia do segundo turno das Eleições 2024, neste domingo (27). O horário de funcionamento será o padrão, das 5h às 23h.

O objetivo da ação será garantir a mobilidade dos eleitores, ainda que indiretamente, para as disputas nos municípios de Paulista e Olinda.

Além disso, não haverá cobrança de tarifa neste dia, permitindo o acesso gratuito ao transporte conforme determinação do Superior Tribunal Federal (STF).

O dia 27 de outubro será marcado pelo segundo turno das Eleições 2024 em vários locais do Brasil. O Recife não terá disputa, pois a votação já foi decidida em primeiro turno.

Paralisação do Metrô

Desde o dia 1º de setembro,o Metrô do Recife está sem funcionar, excepcionalmente, aos domingos.

De acordo com a CBTU, a interdição acontece para a realização de obras de manutenção corretiva da via e dos demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife, que são a Centro e Sul).

A companhia justificou que o baixo fluxo de usuários aos domingos motivou a interdição, pois é necessário um tempo maior do que o período sem funcionamento nos dias de semana.

A janela noturna de manutenção (das 00h às 4h) é muito curta para que a manutenção seja realizada em sua totalidade.

A exceção dessa paralisação aconteceu justamente no primeiro turno das Eleições 2024, no dia 6 de outubro.

Nos outros dias além do domingo, o Metrô do Recife segue funcionando de segunda a sábado, das 5h às 23h.

