A- A+

Mobilidade Metrô do Recife vai funcionar nos domingos do Enem 2024 O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 3 e 10 de novembro; a CBTU suspendeu a paralisação de manutenção em razão da importância do transporte para a mobilidade dos participantes

O Metrô do Recife, que está paralisado aos domingos por causa de obras de manutenção, vai funcionar nos dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. As provas estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro.

O funcionamento do Metrô do Recife para auxiliar no deslocamento dos estudantes que irão fazer o exame foi confirmado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), nesta quarta-feira (30). O horário será das 5h às 23h.

Esse número representa um aumento de 8,42% em relação ao total de inscritos de 2023. No ano passado, 218.867 participantes se inscreveram no Enem em Pernambuco.

O Metrô do Recife passa diretamente por quatro municípios da Região Metropolitana do Recife: Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho e a própria Capital pernambucana.

O Recife tem o maior número de inscritos com 58.027 estudantes e Jaboatão dos Guararapes vem na sequência com 14.594.

Camaragibe e o Cabo de Santo Agostinho possuem 6.143 e 5.071 participantes confirmados, respectivamente.

Como funciona o Enem?

O primeiro domingo do Enem 2024, no dia 3, engloba as áreas das Ciências Humanas e suas Tecnologias e Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Esses temas envolvem história, geografia, filosofia, sociologia, língua portuguesa e literatura. Além disso, há a redação que deve ser feita pelos candidatos.

No segundo domingo (11), os participantes precisam responder questões sobre Ciências da Natureza (biologia, física e química) e Matemática.

Paralisação do Metrô

Metrô do Recife está fechado aos domingos para manutenção | Foto: Paullo Allmeida/Folha de Pernambuco

O Metrô do Recife está sem funcionar, excepcionalmente aos domingos, desde o dia 1º de setembro.

A CBTU justificou a paralisação do serviço em decorrência da realização de obras de manutenção corretiva da via e dos demais sistemas das linhas eletrificadas do Metrô do Recife, que são a Centro e Sul.



De acordo com a companhia, os domingos foram escolhidos devido ao baixo fluxo de usuários. A janela noturna de manutenção normal (das 00h às 4h) é muito curta para que a manutenção demandada seja realizada em sua totalidade.

Ainda não há uma data para a conclusão do serviço de manutenção e volta do Metrô do Recife aos domingos.

Entretanto, os trens estiveram à disposição da população durante o primeiro e segundo turno das Eleições Municipais 2024.

Veja também

VENEZUELA Associação exige garantias para jornalistas detidos na Venezuela