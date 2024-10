Enem 2024: número de inscritos em Pernambuco supera em 8,4% total de 2023

A- A+

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 tem 237.920 inscritos em Pernambuco. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nessa quarta-feira (23). As provas serão aplicadas em 3 e 10 de novembro.

O total deste ano representa um incremento de 8,42% em relação ao total de inscritos de 2023. No ano passado, 218.867 participantes se inscreveram no Enem em Pernambuco — 58.875 faltaram ao primeiro dia de provas (26,9%) e 66.144 não compareceram no segundo dia (30,22%).

Segundo o Inep, entre os inscritos há 102.135 participantes que já concluíram o ensino médio, o que corresponde a 43%. Outros 52.194 são estudantes de 1º ou 2º anos do ensino médio.

Além disso, há 1.632 inscritos que não cursam nem completaram o ensino médio, mas farão o Enem para testar seus conhecimentos — são os chamados treineiros.

Ainda segundo o Inep, há 82.720 estudantes concluintes do ensino médio na rede pública inscritos.

Dos participantes de Pernambuco, 71,47% (169.595) são isentos da taxa de inscrição e 28,53% (67.695) a pagaram.

As mulheres são maioria. Elas equivalem a 60,05% (142.488) das inscrições, enquanto os homens representam 39,95% (94.802).



Brasil

O estado com o maior número de inscrições é São Paulo, com 645.849, seguido de Minas Gerais (393.007) e da Bahia (376.352).



No país, são 4.325.960 de inscrições confirmadas. O número representa um aumento de 9,95% em relação a 2023.

Esta edição do exame contará com 140 mil salas de prova, em cerca de 10 mil locais de aplicação, distribuídas em 1.753 municípios por todo o Brasil.

