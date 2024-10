Voos Recife: Azul terá 1,4 milhão de assentos extras para alta temporada

A- A+

Para atender ao aumento da demanda durante a alta temporada de verão, a Azul vai disponibilizar 1,4 milhão de assentos em voos com origem ou destino no Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre. A ação acontece no período de 16 de dezembro a 2 de fevereiro de 2025.

De acordo com a companhia aérea, o volume ofertado representa um aumento de 8,3% em relação ao mesmo período do ano passado, o que reflente a crescente demanda por viagens para a Capital pernambucana.

Durante esse período, a Azul conectará seu principal hub no Nordeste, Recife, a 49 localidades, incluindo aeroportos estratégicos, como Campinas (SP), Guarulhos (SP), Congonhas (SP), Confins (MG), Galeão (RJ) e Fortaleza (CE).

"Estamos muito felizes em oferecer ainda mais opções de voos para nossos Clientes. Esse aumento na capacidade reflete a nossa estratégia de fortalecer a conectividade regional e proporcionar uma excelente experiência de viagem", destaca Vitor Silva, gerente geral de Malha, Planejamento Estratégico e Alianças da Azul.

