Recife Rodoviários fecham ruas do Centro do Recife contra projeto que pune motoristas por surf nos ônibus Segundo o sindicato da categoria, o protesto é contra um projeto que pune rodoviários que não consigam coibir a prática do surfe no ônibus que tiverem conduzindo

Rodoviários estacionaram ônibus e interditaram ruas do Centro do Recife, no fim da manhã desta segunda-feira (4).



Durante o protesto, que terminou por volta das 13h, foram fechados a Ponte Duarte Coelho e os acessos às ruas do Sol e Aurora, e da avenida Guararapes.



Segundo o sindicato da categoria, a manifestação é contra um projeto que pune rodoviários que não consigam coibir a prática do surfe no ônibus que tiverem conduzindo.



O Projeto de Lei 1366/2023 é de autoria do Pastor Júnior Tércio (PP) e aguarda a sanção da governadora Raquel Lyra para entrar em vigor.



"Expressamos nossa revolta pela forma como o PL 1366/23 foi aprovado na Alepe, um projeto que visa proibir a prática do surfe rodoviário, mas que culpabiliza o motorista caso ele não consiga coibir tal prática no ônibus que tiver conduzindo", afirmou o Sindicato dos Rodoviários, por meio de nota.

A categoria reforça ser contra o surf nos ônibus. "Solicitamos que a Governadora vete o projeto, no que diz respeito à culpabilização dos rodoviários e abra um autêntico debate com a Sociedade Pernambucana", destacou o Sindicato.





