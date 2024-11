Motorista de carro caracterizado como viatura policial dos EUA é autuado em Caruaru; saiba a causa

A- A+

Um motorista de um carro modelo Astra caracterizado com adesivação similar à de viaturas policiais dos Estados Unidos foi abordado por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

O flagrante aconteceu no quilômetro 63 da BR-104, no domingo (3). A PRF explicou que a alteração nas características constava no documento do veículo, mas o motorista terminou sendo autuado por outras infrações verificadas na abordagem.

"Apesar de inusitadas, as modificações no veículo estavam autorizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE). Ao verificar a documentação apresentada pelo motorista, a equipe constatou que a alteração de característica constava no licenciamento do veículo", explicou a PRF.

Na lataria do carro, havia inscrições como o termo "Police" (polícia, em inglês) e o 911 (número para acionar a emergência nos Estados Unidos).

O carro estava com irregularidades na película usada e na luz de LED do farol dianteiro.

Por isso, foram emitidas autuações e o motorista seguiu viagem. A PRF deu prazo para que o motorista regularize a situação do veículo. Esse prazo, normalmente, é de cinco dias.

O motorista ainda afirmou que possui um perfil nas redes sociais e posta imagens do carro no canal. A conta, @astradebochado, tem cerca de 1,4 mil seguidores no Instagram.

