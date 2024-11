Agrestina: homem é preso com R$ 170 mil em notas falsas, a maior apreensão já feita em Pernambuco

A- A+

Um mototaxista de 42 anos foi preso com mais de R$ 171 mil em notas falsas, que estariam sendo repassadas no comércio local de Agrestina, no Agreste de Pernambuco.



Segundo a Polícia Federal (PF), essa foi a maior apreensão de notas falsas já realizada na história do Estado.



A prisão aconteceu por volta do meio-dia da quarta-feira (30), após denúncias de populares.

Homem estaria repassando notas falsas no comércio de Agrestina | Foto: PF/Divulgação

Policiais militares do 4º BPM de Caruaru receberam a informação de que um homem, em uma moto, estaria repassando notas falsas na região.



Após realizar rondas, os agentes conseguiram identificar o suspeito e fizeram abordagem e busca pessoal.



Com o mototaxista, que é natural e residente de Agrestina e possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, os policiais encontraram, inicialmente, R$ 1.225 em notas falsas.

Falsas notas estavam em uma bolsa, na casa do suspeito | Foto: Divulgação/PF

Questionado, o homem informou aos militares que havia mais notas falsas escondidas em uma bolsa que estava dentro da máquina de lavar roupas de sua residência.



Ao chegar ao local indicado, os policiais confirmaram a existência de R$ 170.100 em notas falsas, encontradas na bolsa dentro da máquina de lavar.



Ao todo, foram arrecadados R$ 171.325 em notas falsas, sendo encontradas na bolsa 753 cédulas de R$ 200,29 cédulas de R$ 100, e 332 cédulas de R$ 50, além dos R$ 1.225 que estavam em posse do suspeito.

Segundo a PF, após a identificação das notas falsas, o suspeito recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Caruaru.



Na unidade prisional, o mototaxista foi autuado no artigo 289, do parágrafo 1º do Código Penal, que torna crime adquirir, vender, guardar ou introduzir em circulação nota falsa.



Caso seja condenado, o homem poderá pegar penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa.



Dicas de segurança da Polícia Federal para evitar o recebimento de notas falsas:

1. Conhecer bem a nota verdadeira: Pessoas que lidam diariamente com dinheiro, como os caixas de banco e comerciantes, sabem facilmente identificar uma nota falsa. A experiência de manusear diariamente o dinheiro verdadeiro faz com que as pessoas se tornem especialistas em identificar notas falsas.



2. Não ter pressa no atendimento: Geralmente, as notas falsas são passadas em locais de grande concentração de pessoas, feiras, lojas, supermercados, comércio ambulante, e, muitas vezes, a pressa do comerciante para atender um maior número de clientes faz com que ele não tome o devido cuidado em verificar a nota que está recebendo.



3. Verifique a numeração das notas: Ao receber duas notas de igual valor, verifique se as numerações não são iguais. "Os falsários não costumam fazer notas falsas com numeração diferente porque isso acarreta custos com impressão por ter que mudar a matriz da impressão", destacou a PF.



4. Observar a textura da nota: Outra dica, segundo a PF, é reparar na textura do papel das notas que estão sendo recebidas. As falsas tendem a ser lisas, enquanto as notas verdadeiras são ásperas e possuem alto-relevo e saliência nos itens de segurança que podem ser percebidos pelo tato.



5. Observar a impressão da nota: Nas cédulas legítimas, as tonalidades de cores são firmes, enquanto as notas falsas possuem cores com pouca nitidez e costuma haver borramento das cores.



6. Verificar marca d'água da nota: É possível observar a marca d'água colocando a nota contra a luz.



7. Compare notas: No caso de dúvidas, é recomendado comparar a nota suspeita com uma verdadeira.



8. Use o aplicativo "Dinheiro Brasileiro": O aplicativo, desenvolvido pelo Banco Central, não analisa a autenticidade da cédula, mas ajuda a identificar e conhecer os itens de segurança das notas.

