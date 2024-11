A- A+

OBRAS Pista do Aeroporto do Recife será fechada durante madrugada para manutenção; entenda Segundo a Aena Brasil, interrupção será de segunda a sexta-feira até 21 de novembro

A pista de pousos e decolagens do Aeroporto Internacional do Recife, localizado no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul da capital pernambucana, ficará fechada para manutenção durante as madrugadas, de segunda a sexta-feira.

Segundo a Aena Brasil, responsável pela operação do terminal aéreo, a interrupção na operação será até 21 de novembro, das 23h25 às 5h25.

A concessionária também afirmou que o fechamento da pista foi alinhado de forma prévia com as autoridades aeronáuticas e as companhias aéreas. Assim, os voos foram remanejados antecipadamente, ainda de acordo com a Aena Brasil.

Passageiros que têm voos noturnos marcados para o período da manutenção devem ficar atentos aos canais oficiais das operadoras para checar eventuais mudanças de horário.

A Aena Brasil informou que a manutenção tem foco "na segurança operacional e no processo de melhorias contínuas" do terminal aéreo.

