SERTÃO Petrolina: homem é detido com carga de 225 mil maços de cigarro proibido para venda no Brasil Segundo a PRF, o motorista de um caminhão baú apresentou nota fiscal de embalagens para tentar enganar a fiscalização

O motorista de um caminhão baú foi detido em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, após ser flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com 225 mil maços de cigarro paraguaio proibido para comercialização no Brasil.

O flagrante aconteceu na quinta-feira (31), na BR-428. Segundo a PRF, o motorista apresentou nota fiscal de embalagens para tentar enganar a fiscalização.

Na abordagem, os policiais abriram o compartimento de carga do veículo para verificar o acondicionamento da mercadoria e encontraram 450 caixas de um cigarro de marca proibida de venda no País pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

"Diante do flagrante, o motorista disse que havia pegado a carga na Bahia e iria entregá-la em Pernambuco", afirmou a PRF.

Por fim, o homem foi encaminhado com a carga de cigarros apreendida para a Delegacia de Polícia Federal em Juazeiro, na Bahia.

Ainda segundo a PRF, o motorista poderá responder por contrabando, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão.

