Homem de 19 anos é preso em Salgueiro com 20 quilos de supermaconha

Operação conjunta entre as Polícias Civis de Pernambuco e do Ceará resultou na prisão de um homem de 19 anos com 20 quilos de maconha do tipo skunk, em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. Ele estava em um ônibus que fazia o trajeto entre São Paulo e o Ceará.

A droga também é conhecida como "supermaconha" pelo seu alto teor de THC — o Tetrahidrocanabinol, principal substância psicoativa encontrada nas plantas do gênero Cannabis.

A prisão em flagrante aconteceu na quarta-feira (29) e foi divulgada na quinta-feira (30) pela Polícia Civil pernambucana.

Segundo a corporação, a ação foi realizada no entroncamento entre as BRs 232 e 116. Equipes das delegacias de Salgueiro e Cedro, no Ceará, abordaram o ônibus..

"Durante a vistoria no interior do veículo, foi localizada uma mala contendo o material entorpecente. A droga, embalada e escondida na bagagem, tinha como destino final o estado do Ceará, de acordo com as investigações preliminares", explicou a Polícia Civil.

O suspeito que estava com a droga foi detido em flagrante e encaminhado à Delegacia de Plantão de Salgueiro, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito (APFD).

"Ele permanecerá à disposição da Justiça, aguardando os procedimentos legais para apresentação ao juiz da audiência de custódia", completou a Polícia Civil.

