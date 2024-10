A- A+

TRÁFICO DE DROGAS Presos em flagrante no Recife homem e mulher que vendiam cocaína com etiqueta "feito com amor" Com o casal, a polícia apreendeu 1,5 quilo da droga, avaliada em R$ 150 mil

Um homem e uma mulher que vendiam cocaína pura embalada em envelopes coloridos com uma etiqueta com a mensagem "feito com amor" foram presos em flagrante em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Os detalhes das prisões dos suspeitos, que não tiveram nomes e idades divulgadas, foram apresentados pela Polícia Civil de Pernambuco na quarta-feira (30).

Segundo a corporação, as prisões foram realizadas após investigações sobre o tráfico de drogas no bairro de Boa Viagem. Com os suspeitos, foi apreendido 1,5 quilo de cocaína pura, avaliado em R$ 150 mil.

O delegado Vitor Freitas, da 2ª Delegacia de Polícia de Repressão ao Narcotráfico, explicou que o público alvo do casal eram consumidores de alto poder aquisitivo, que tinham neles os principais fornecedores de drogas.

"São pessoas que não querem se expor. Não vão até o local do tráfico, o tráfico é que vai até eles. É um público que realmente tem uma 'imagem a zelar', muitas vezes são pessoas conhecidas na sociedade e que de fato preferem receber essa droga em casa", falou o delegado.

Os suspeitos foram encontrados com invólucros de papel para a entrega da droga, bem como apetrechos usados par disfarçar o transporte. A cocaína era guardada dentro desses envelopes coloridos.

"[Uma] forma de ludibriar, de disfarçar qualquer tipo de investigação ou abordagem policial na rua. Eles traficavam com esses envelopes como forma realmente de disfarçar a droga", detalhou Vitor Freitas.

Além das vendas em domicílio da droga, completa o delegado, o casal vendia a cocaína em raves na Zona Sul do Recife e outros pontos da Região Metropolitana do Recife (RMR). Com eles, ainda foram apreendidas duas balanças de precisão e três celulares.





