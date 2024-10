A- A+

CONFUSÃO Recife: briga entre influenciadoras termina em agressões e facada na praia de Boa Viagem Polícia registrou o caso como tentativa de homicídio. As duas publicaram vídeos falando sobre o caso

Uma briga entre duas influenciadoras digitais na praia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, terminou com uma delas esfaqueada, na tarde de terça-feira (29). Imagens que viralizaram nas redes sociais mostram a confusão.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga o caso, registrado na Delegacia de Boa Viagem, como tentativa de homicídio.

Identificada apenas como Eyshila, a influenciadora conhecida como Madame, que tem quase 56 mil seguidores no Instagram e deu a facada, publicou, no começo da terça-feira, um vídeo nos stories falando sobre uma briga numa casa de shows na Zona Sul da Capital pernambucana.

"Eu briguei com uma pessoa. Na verdade, eu só postei porque ela chegou na internet para postar, aí eu postei também. Se fosse por mim, não ia trazer esse assunto pra cá", disse Madame.

A briga à qual Madame se refere aconteceu dias antes. No vídeo, publicado pela outra influenciadora, identificada como Amanda, a Rapunzell, que tem 248 mil seguidores, é possível ver a série de agressões físicas nessa casa de shows. Na legenda, ela escreveu:

"Mulher bonita não briga. Pois vem pagar de doida pra ver se eu não viro feia em dois segundos"

Madame ainda disse que não estava suportando supostas indiretas que estariam sendo publicadas por Rapunzell na rede dela.

"Essa nega que fica postando indireta para mim aí no Instagram. Quem me conhece sabe que eu sou estressada. Não gosto de estar discutindo no Instagram, porque eu fico logo cheia de ódio, dá vontade de quebrar meu celular", disse Madame.

No começo da tarde, Rapunzell publicou uma foto na praia. Madame então teria ido atrás dela e a confusão iniciou.

Nas imagens, é possível ver as duas no chão, na praia. O fim do vídeo mostra a agressora guardando a faca usada.

A Polícia Civil disse, por meio de nota, que "a vítima entrou em luta corporal para se defender, mas foi atingida na perna".

A autora da facada fugiu e, ainda segundo a corporação, "as investigações seguem em andamento".

Logo após a agressão, um amigo de Rapunzell, identificado como Marcelo Coutinho, publicou uma imagem da perna dela enfaixada. "Eu ainda estou tentando entender que danado aconteceu", disse ele, postando, ainda, que a influenciadora foi levada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Rapunzell afirmou que estava sentindo muita dor na perna e não estava conseguindo andar direito.

"Graças a Deus não aconteceu nada mais grave, porém poderia ter acontecido. O médico falou que eu poderia ter perdido o movimento da minha perna esquerda", falou.

Rapunzell (à esquerda) e Madame (à direita) publicaram vídeos falando sobre o caso | Foto: Instagram/Reprodução

Novas declarações

Em novos stories publicados nesta quarta-feira (30), Rapunzell deu mais detalhes sobre a sua versão da história.

"Essa nega já tinha uma rivalidade comigo, há muito tempo. Uma rivalidade criada na cabecinha dela e uma rivalidade que era só dela. Para mim, a existência dessa pessoa é insignificante. Ela foi alimentando com o meu trabalho, com os meus conteúdos. Eu trabalho com a internet, preciso manter o padrão de estar postando sempre os meus conteúdos", falou a influenciadora.

Rapunzell também afirmou que se defendeu no caso da primeira agressão, na casa de shows. "Veio para cima de mim, eu estava de costas. Me defendi, vocês viram o vídeo. Em hipótese alguma, fui caçar briga. Eu apenas me defendi, quem veio me agredir foi ela", completou. Ela também relatou que um irmão de Madame enviou mensagens contendo ameaças.

No começo da tarde, Madame publicou um print em que aparece respondendo aos stories publicados por Rapunzell.

"Abortou uma criança dentro dela. Tava pedindo pix ao macho pra abortar", disse Madame.

Print publicado por Madame mostra ela respondendo a vídeos publicados por Rapunzell | Foto: Instagram/Reprodução

