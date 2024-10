A- A+

TEMPO Pernambuco terá trimestre com chuvas abaixo da média e temperaturas elevadas, diz Apac Modelos climáticos analisados pela Apac indicam uma probabilidade de 75% de ocorrência do fenômeno La Niña em sua fase fraca

Os próximos três meses serão de chuvas abaixo da média e temperaturas mais altas em todo o Estado de Pernambuco, segundo a previsão climática divulgada pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

O prognóstico inclui os meses de novembro e dezembro de 2024 e janeiro de 2025 — ou seja, o final da primavera e início do verão.

Modelos climáticos analisados pela Apac indicam uma probabilidade de 75% de ocorrência do fenômeno La Niña em sua fase fraca.

"No Oceano Atlântico Tropical, observa-se resfriamento na porção sul e aquecimento na porção norte, condição que desfavorece a formação de chuvas na região Nordeste", explica a agência.

Esse período do ano é tradicionalmente seco na Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste. No Sertão, corresponde ao início da pré-estação chuvosa.

"A previsão aponta para uma estação de chuvas menos intensa, com pancadas isoladas seguidas de períodos secos, especialmente no Sertão", completa a agência.

Os dados foram discutidos e consolidados na Reunião de Análise e Previsão Climática para o Nordeste do Brasil, coordenada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas.

Veja também

BRASIL Estudo com teste de DNA para detecção de HPV tem resultado promissor