Morre empresário que sobreviveu à queda de helicóptero em Caruaru

O empresário Henrique da Cunha Santos, que sobreviveu à queda de um helicóptero em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, em 9 de setembro, morreu na noite de terça-feira (29). Ele ficou 50 dias internado e fez tratamento das queimaduras, mas não resistiu.

Ainda não há informações sobre velório e sepultamento de Henrique. Ele havia sido o único sobrevivente da queda da aeronave, que matou outras duas pessoas — os dois pilotos da aeronave, o potiguar Raildo Rodrigues e André Gomes Ferreira.

Por meio de nota à imprensa assinada pelo advogado da família, Nívson Rafael Braga, a morte se deu em decorrência de falência múltipla de órgãos, resultante das inúmeras queimaduras.

"Henrique deixa um legado de amor e dedicação. Era um pai carinhoso, que sempre foi muito apegado a seus dois filhos, e um marido exemplar", diz a nota, acrescentando:

"Sua esposa, uma mulher de muita fé e coragem, demonstrou uma força admirável diante deste momento tão doloroso, sustentando a família com amor e resiliência".

Henrique chegou a pular do helicóptero antes de tocar o solo. Ele foi levado inicialmente a um hospital de Caruaru, onde a família foi informada que o empresário teve 90% do corpo queimado. Posteriormente, foi transferido para um hospital particular no Recife.

O empresário e os outros dois ocupantes da aeronave estavam realizando um teste no momento da queda.

A aeronave não tinha autorização para táxi aéreo e estava com certificado de aeronavegabilidade cancelado, segundo registro na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Henrique e os pilotos da aeronave estavam realizando um teste no momento da queda. O helicóptero havia acabado de passar por manutenção, segundo as primeiras informações.

Imagens mostram a aeronave no solo em chamas (Foto: Blog do Mário Flávio/Reprodução)

Nascido no Recife, Henrique da Cunha Santos morava em Bonito, no Agreste de Pernambuco, desde 2005. O empresário tinha uma criação de gado e suínos e uma loja on-line especializada em pets silvestres e exóticos.

