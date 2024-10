Colisão de helicóptero com torre de rádio deixa quatro mortos em Houston

A- A+

Quatro pessoas morreram, incluindo um menor de idade, após o helicóptero em que viajavam colidir contra uma torre de rádio na noite de domingo (20), no centro de Houston, no sul dos Estados Unidos, informou a polícia.

"O que sabemos é que havia quatro pessoas no helicóptero" particular, incluindo uma criança, explicou o chefe da polícia de Houston, Noé Díaz, em uma coletiva de imprensa na noite de domingo. As causas do acidente ainda estão sob investigação.

Em imagens noturnas aparentemente registradas por câmeras de vigilância e gravações por celular, é possível ver o que parece ser o helicóptero, que havia decolado de uma base aérea local, se aproximando da torre. Em seguida, ocorre um enorme clarão e a aeronave cai em chamas.

Imagens de televisão mostraram destroços em chamas no chão. "Ou o helicóptero colidiu com um cabo [que sustenta a torre] ou colidiu com a torre", comentou Díaz.

Uma estação de bombeiros próxima "ouviu uma forte explosão e relatos ao 911 sobre uma bola de fogo no ar, e as equipes entraram em ação. Os vizinhos estão seguros, mas temos uma cena terrível", comentou o prefeito de Houston, John Whitmire.

"Temos sorte que não foi pior, porque há um tanque de gás butano perto do local do acidente", acrescentou o prefeito.

Na manhã desta segunda-feira, o tenente da Polícia de Houston, Jonathan French, descartou a possibilidade de mais vítimas na vizinhança próxima ao acidente, embora houvesse alguns veículos danificados. Ele detalhou que os destroços estavam sendo coletados, após se espalharem por várias quadras ao redor, para continuar as investigações.

Houston, no estado do Texas, é a quarta maior cidade dos Estados Unidos, com 2,3 milhões de habitantes.

